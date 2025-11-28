서울청년센터 서초(이하 센터)가 청년 사회적 안전망과 일상 회복 위해 지난 1년간 다양한 기관과 협력해 서초·강남 권역 청년정책 연결 플랫폼 역할 공고히 했다.

센터는 올해 주거, 취·창업, 마음건강, 생활지원 등 청년 삶 전반 지원 체계 강화를 목표로 약 11개월 동안 총 10건 주요 업무협약(MOU)을 체결하고 실질적인 성과를 기록했다.

청년 주거 안정 위해 센터는 올해 LH주거복지정보 협력 통해 1인 가구, 신혼부부 등 세대별 맞춤 주거 컨설팅 및 특강 진행했다. 이를 통해 총 72명 청년에게 실질적 주거 상담 제공했다. 또한 서울주택도시공사(SH) 협약 통해 월 1회 주거상담 프로그램 운영하며 청년 안정적 주거 환경 마련 기여했다.

청년 진로와 취·창업 지원에서도 성과를 냈다. ㈜마이다스인과 협약해 AI 역량검사와 취업 특강 제공, 청년들이 자신 강점 진단하고 진로 설계하도록 지원했다. 이는 채용 대비 넘어 지속 가능한 경력 설계 돕는 데 중점을 둔다. 사회적경제통합지원센터와 협업으로는 창업 준비 청년들을 위한 프로그램 공동 모집, 운영 시행하여 창업 생태계와 연결되는 기반 조성했다.

올해 센터 성과 중 주목할 점은 가족돌봄청년 및 고립·은둔 청년 지원 체계 강화이다. 서울시복지재단 협력 통해 가족돌봄청년들에게 프로그램 우선 참여와 추가 상담 연계를 지원하며 안전망 정비에 힘썼다. 또한 반포종합사회복지관, 우면종합사회복지관, 서초구청소년상담복지센터 등 지역 내 복지기관과 협력해 복지 사각지대 청년 발굴하며 조기개입형 지원 모델 구축했다.

특히 서초스마트유스센터와 공동 추진한 ‘AI 마음 나, 너’ 프로젝트는 기술 기반 청년 정서 지원 체계 고도화해 정신건강 분야 새로운 협력 모델을 제시했다. 이외에도 서울청년센터 관악 신림동쓰리룸, 관악청년청과 협력 통해 청년 참여 프로그램 확장과 기관 간 연결 도모하며 지원 범위를 넓혔다.

센터는 올해 다양한 협력 모델 활용해 청년 사회 재진입과 관계망 회복, 성장 기반 마련에 집중했다. 주거, 진로, 정서적 지원을 통합적으로 연결하여 청년들이 자신감 회복하고 지역사회 일원으로 재참여하도록 돕는 데 주력했다.

정가람 센터장은 “올해 협약은 단순 기관 간 협조 아닌, 청년 삶 전반 유기적으로 연결하는 새로운 지역 협력 모델 만든 과정이었다”며 “앞으로도 분야 간 경계 초월한 실질적 협력 통해 청년들이 안정과 성장 기반 지역 내에서 찾아가도록 지원 아끼지 않겠다”고 밝혔다. 센터는 2026년에도 청년정책 공백 발굴하고, 지역사회 자원 연결한 통합 지원 체계 더욱 확대할 계획이다.