28일 오전 서울 종로구 광화문광장에서 열린 2025 구세군 자선냄비 시종식에서 어린이들이 기부를 하고 있다. 한국 구세군은 이날 2025 구세군 자선냄비 시종식을 시작으로 내달 31일까지 전국 300여 곳에서 구세군 자선냄비 연말 모금을 진행한다.

임세준 기자


jun@heraldcorp.com