선거 캠프 합류 진두지휘 소문도

[헤럴드경제(여수)=박대성 기자] 내년 6월 지방선거에 출마할 유력 후보로 거론됐던 권오봉 전 여수시장이 갑자기 불출마를 선언할 예정이다.

권오봉 전 시장은 민선 7기(2018.7~2022.6) 퇴임 이후 ‘행정사’로 일하며 권토중래를 준비해 왔으나 현재 공직선거법 위반 항소심 재판이 계류 중인 현실적 선거 일정을 고려한 것으로 전해졌다.

행정고시 출신인 권 전 시장은 기획재정부와 전남도 경제부지사, 광양만권경제자유구역청장 등을 역임한 ‘행정 전문가’라는 평을 받았지만 지난 8기(2022년 6·1지방선거)에 정기명 후보에 밀려 낙선했다.

유력 후보인 권 전 시장이 불출마를 준비하는 가운데 그의 지지를 받기 위한 출마 후보군의 발걸음도 빨라지고 있다.

이 가운데 권 전 시장 측은 기업가인 여수상공회의소 한문선 회장 지지를 염두에 두는 것으로 알려져 있다. 두 사람은 여수고 동문이다.

최근에는 모처에서 권 전 시장과 한문선 회장이 회동했다고 한다. 만남 이후 권오봉 캠프에서 활동했던 핵심 인물들이 한문선 캠프에 합류할 것이라는 구체적 로드맵도 나오고 있다.

권 전 시장 측 관계자는 “캠프에서는 특정인을 지지 선언하는 차원이 아니라 아예 캠프에서 상주하는 방안까지 고민할 정도로 위기에 빠진 여수시를 추슬러야 한다는 데 의견이 일치하고 있다”고 전했다.

이와 관련해 한문선 여수상의 회장은 “만약에 저를 지지를 선언해 주신다면 이는 ‘천군만마’를 얻은 것”이라며 “여수는 지금 석유화학국가산단 불황으로 도시 기반 자체가 흔들리는 위기의 시대로 관리형 시장보다는 산적한 현안을 돌파할 추진력 있는 산업·경제 전문가 시장이 나올 때가 됐다”고 말했다.

한편 내년 여수시장 선거전에는 정기명 시장이 재선 출마를 놓고 고민 중인 가운데 민주당에서는 한문선 회장 외에도 김영규 전 시의회 의장, 이광일 도의회 부의장, 명창환 전남도 행정부지사, 서영학 전 청와대 행정관, 백인숙 시의회 의장, 김순빈 전 시의원, 김유화 전 여수시도시관리공단 이사장 등이 시장 후보군으로 거론되고 있다.