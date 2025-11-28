[헤럴드경제=함영훈 기자] 북위 39~40도의 기온을 보이는 북위 37도의 백두대간자락 하이원스키장이 28일 개장했다. 남한 스키장 중 가장 이른 시점이다.

총장 21km의 슬로프를 자랑하는 하이원은 초보자·중급자·상급자 등 다양한 난이도의 슬로프로 구성돼 있으며, 28일 개장과 동시에 아테나3-1 슬로프와 눈썰매장을 우선 오픈한다.

초급 슬로프인 아테나3-1 슬로프는 스키 입문자도 편하게 이용할 수 있으며, 마운틴 스키하우스 바로 앞에 위치한 눈썰매장은 케이블카나 리프트를 타지 않아도 돼 날씨에 구애받지 않고 이용 가능하다.

하이원은 이후 순차적으로 슬로프 총 15면, 스노우월드를 오픈하며 이번 시즌 스키장 운영을 확대해나갈 예정이다.

‘스노우월드’는 스키나 보드를 타지 않는 고객도 누구나 이용할 수 있는 겨울 체험 시설로, 가족단위 고객들을 위한 다양한 콘텐츠가 마련돼 있다.

기존 래프팅썰매, 가족썰매에 더 많은 인원이 함께 탑승할 수 있는 래프팅보트를 추가했으며, 추억의 얼음썰매장에는 투명 돔을, 대기 공간에는 야외 방풍벽을 설치해 고객들이 더욱 따뜻하고 안전하게 머무를 수 있도록 했다.

개장일인 28일부터 30일까지는 리프트 1만원, 장비 렌탈 2만원 프로모션을 진행하며, 내달 1일부터 5일까지는 리프트 50%할인, 장비 렌탈 2만원에 이용할 수 있다.

또한, 12월 한 달간 워터월드 및 리프트권(4시간)을 각 1만원에 이용할 수 있는 수험생 프로모션을 실시한다. 수험생 본인에 한해 2026년 대학수학능력시험 수험표 및 신분증 지참 시 할인 가능하다.

홍성욱 강원랜드 레저영업실장은 “예년보다 한주 먼저 선보이는 이번 시즌은 ‘설질 좋은 하이원, 즐거운 하이원, 안전한 하이원’ 세 가지를 핵심으로, 시즌 오픈을 기다려온 고객들이 초겨울 설원을 경험할 수 있도록 만반의 준비를 마쳤다”고 말했다.

한편, 개장 하루 전인 27일에는 최 직무대행을 비롯한 임직원 100여명이 마운틴광장에서 스키장 안전결의대회를 실시하며 동계시즌 ‘중대재해 Zero’ 실천 의지를 다졌다.