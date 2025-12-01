SM컬처파트너스가 AI 테마파크 스타트업 밀레니얼웍스(대표 송유상)에 투자했다.

밀레니얼웍스는 AI 테마파크의 시초인 ‘SPACE:V(스페이스브이)’와 AI포토부스’ANYMOMENT(애니모먼트)를 시작으로 MZ세대 사이에서의 ‘레어템’으로 등극하며 큰 화제를 모으고 있는 스타트업이다.

‘SPACE V’는 기존의 상품판매에 집중한 일반적인 팝업스토어가 아닌, 버추얼 아티스트의 스토리 속에서 나도 주인공이 될 수 몰입형 디지털 체험 기계를 개발하고 공간에 적용한다. 여기서 핵심은 스토리에 맞게 커스텀된 16가지 종류의 AI 부스 기획 및 제작한 나만의 개인화된 아이템 굿즈 제공이다. 더욱이 6미터 높이의 거대한 LED 스크린과 3D 홀로그램박스, 각종 디지털 기기들이 어우러져 몰입감을 극대화한다. 이러한 신선함을 이끄는 엔터테크는 ‘엔터테인먼트’와 ‘테크놀로지’의 합성어이며 콘텐츠에 AI／AR／VR／XR 기술을 결합해 새로운 가치를 창출한다. 팬과의 상호작용, 개인화된 경험 등을 만드는 것이 바로 엔터테크의 미래이다.

밀레니얼웍스의 가장 큰 강점은 기존에 시장을 주도하던 AI포토부스(캐릭터변환기술), AI 타로부스(개인화된 데이터 기술)등 16가지의 AI부스를 다양한 IP에 적용해 팬들의 참여로 발전시킨 점이다. 팬들은 자신이 좋아하는 아티스트나 스토리 스타일로 자신만의 캐릭터를 생성하는 것부터 시작해, 나의 캐릭터가 실시간 연동돼 게임, 댄스, 팬미팅 등 다양한 디지털 콘텐츠와 상호작용하며 새로운 형태의 엔터테인먼트를 즐길 수 있다.

특히 이번 SM엔터테인먼트 K-POP분야를 시작으로, 블리자드 엔터테인먼트와 게임분야, 네이버웹툰 등 글로벌 기업들과의 IP협업을 통해 개인화된 콘텐츠를 지속적으로 업데이트하고 있다.

방문객들은 인기 영화의 주인공이 되어보거나, 웹툰 캐릭터로 변신하고, 게임 속 영웅과 친구가 되는 등 다양한 IP 콘텐츠를 AI키오스크를 통해 체험할 수 있다. 이런 IP 결합 콘텐츠는 단순한 사진 촬영을 넘어서 해당 IP의 세계관을 직접 체험하는 새로운 형태의 엔터테인먼트를 제공한다.

밀레니얼웍스는 기술과 문화의 융합을 통해 K-POP의 글로벌 경쟁력을 높이고, 미래 엔터테인먼트의 시장을 주도해 나갈 예정이다.

AI키오스크를 통해 팬들은 자신이 좋아하는 K-POP 아티스트의 뮤직비디오 속 주인공이 되어보거나, 아이돌과 가상으로 만나는 경험, 콘서트 무대에 함께 서는 듯한 체험까지 할 수 있게 될 것으로 예상된다. 이는 기존의 굿즈나 음원 판매와는 완전히 다른 차원의 IP 활용 팬 서비스가 될 수 있다.

송유상 대표는 “K-POP이 세상의 중심에 있는 지금, SM컬처파트너스의 전략적투자와 SM엔터테인먼트와의 협업은 앞으로의 7개 국가에 진출하는데 있어 뚜렷한 포지셔닝뿐만 아니라 새로운 형태의 AI 테마파크를 만들어 나가는데 든든한 성장동력이 되고 있다.“고 전했다.

대형 몰입형 체험 공간이 증가하는 추세지만, 밀레니얼웍스처럼 초기 단계에서 실제 매출을 창출하며 글로벌 IP들과 협업하는 사례는 드물다. AI 키오스크의 핵심 경쟁력은 대형 IP 협력을 통한 콘텐츠의 지속적 업데이트와 다양화에 있으며, 문화기술 융합 시장에서 기술 플랫폼, IP 네트워크, 검증된 비즈니스 모델, 정부 인증이라는 4가지 투자 가치를 모두 갖춘 유망 스타트업으로 평가받고 있다.

밀레니얼웍스는 2025년 문화체육관광부 산하 아트코리아랩 기술융합 오픈이노베이션에서 <2025 아트코리아랩 페스티벌 피칭어워즈> 최우수상을 수상하며 기술력과 비즈니스 모델을 공식 검증받았다. 이번 투자는 경기콘텐츠진흥원의 50억 원 규모 ‘SMCP-CNT 제1호 경기 레벨업 펀드’와 연계되어 SM컬처파트너스와 씨엔티테크가 공동 출자했다. 앞으로의 밀레니얼웍스의 단계별 성장 지원과 실질적인 투자를 도울 계획이다.