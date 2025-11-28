한국인의 해외여행 만족도 1위는 스페인으로 나타났다.

컨슈머인사이트가 최근 1년간(2024년 9월~2025년 8월) 해외여행을 다녀온 1만3287명과 국내에서 여름휴가(6월~8월) 목적의 여행을 다녀온 소비자 1만7229명에게 여행 종합만족도(1000점 만점)를 산출한 결과 스페인(808점)이 유일한 800점대로 1위에 올랐다.

2위는 포르투갈(793점), 3위 체코(791점), 4위 스위스(789점)이었다. 스위스는 코로나 19로 조사할 수 없었던 3년(2020년~2022년)을 제외하고 2016년부터 4년 연속 1위였지만 올해 4위로 내려앉았다.

5위는 크로아티아(781점), 6위 하와이(780점), 7위 이탈리아(778점), 공동 8위는 뉴질랜드·호주(766점), 10위는 오스트리아(761점)로 나타났다.

아시아 지역별 종합만족도를 보면 상위 10곳 중 7곳이 일본이었다. 일본의 삿포로(786점), 오키나와(769점)가 1위, 2위를 차지했다. 베트남 나트랑(762점, 3위)과 푸꾸옥(761점, 4위), 태국 치앙마이(735점, 9위)를 제외하면 도쿄·후쿠오카·오사카·교토·나고야 등 7곳이 일본 여행지였다.