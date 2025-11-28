하나은행은 하나더넥스트 을지로 라운지에서 서울특별시광역치매센터와 ‘치매관리사업 활성화 및 시니어 맞춤 치매안심금융 지원을 위한 업무협약’을 맺었다고 28일 밝혔다.

이번 협약을 통해 두 기관은 ▷치매교육 및 인식개선 ▷치매환자 및 가족의 금융업무·자산관리 지원 ▷치매관련 업무 역량 강화 및 종사자 간 상호이해를 위한 교류 ▷치매 인식개선을 위한 협업 사업 발굴 등을 적극 추진할 계획이다.

특히 하나은행과 서울특별시광역치매센터는 ▷기억친구 리더 양성 과정 운영 ▷인지 건강·금융보호 프로그램 공동기획 ▷영업점·라운지 기반 치매안심 금융상담 ▷의료·복지기관 연계 캠페인 등 ‘시니어 맞춤 치매안심금융 서비스’를 단계적으로 확대할 예정이다.

두 기관은 이날 하나은행의 ‘치매극복선도기업’ 지정을 기념하는 현판식도 진행했다.

한편, 하나은행은 지난 8월 금융권 최초로 치매 전담 특화 조직인 ‘치매안심 금융센터’를 신설해 치매 단계별 전 과정에 대한 전문 컨설팅을 제공하고 있다. 김벼리 기자