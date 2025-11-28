연면적 11.5만㎡…물류이동 최적 오산 반도체 클러스터 구축 기대

현대엔지니어링은 ‘현대 테라타워 세마역’(투시도)를 분양 중이라고 28일 밝혔다.

현대 테라타워 세마역은 경기도 오산시 세교동 592-9번지(세교1지구 자족시설용지 7BL) 일원에 지하 3층~지상 13층, 연면적 약 11.5만㎡ 규모로 조성된다. 제조형, 연구·업무형 지식산업센터 599실과 상업시설 46실이 구성된다. 지하철 1호선 세마역을 도보로 이용 가능한 역세권 입지로 국도 1호선, 수도권 제2순환고속도로 북오산인터체인지(IC)가 인접해 있다. 인근에는 수도권광역급행철도(GTX)-A(동탄역), GTX-C 노선(수원역·오산역, 2028년 개통 예정)이 위치한다.

주변에는 오산죽미령 평화공원을 포함해 다수의 공원이 둘러싸고 있다. 단지 주변으로는 LG클러스터가 구축돼 있는 평택 진위일반산업단지를 비롯해 삼성전사 수원 사업장, 삼성전자 기흥·화성사업장, 동탄테크노밸리, 오산가장 1·2·3 일반산업단지 등이 있다.

주변으로는 대형 개발호재가 잇따르고 있다. 용인 남사읍 일대는 삼성전자의 360조원 투자계획을 바탕으로 세계 최대 규모의 ‘첨단 시스템반도체 클러스터’로 변모할 전망이다. 단지는 제조형 지식산업센터의 특징과 업무효율을 높이는 다양한 특화설계를 도입한다. 물류 이동에 최적화된 설계를 적용할 예정으로, 드라이브인 및 도어 투 도어(일부 제외) 시스템, 5톤 화물용 엘리베이터 2대 등을 도입해 차량 이동과 상·하차의 편리함을 높였다. 서정은 기자