‘복지 지킴이’ 역량강화·협의체 활동성과 공유 -

[헤럴드경제(진주)=황상욱 기자] 진주시는 27일 아시아레이크사이드호텔에서 읍·면·동 지역사회보장협의체(협의체) 위원 100여명이 참석한 가운데 ‘2025 지역사회보장협의체 워크숍’을 개최했다.

이번 행사는 복지 사각지대 발굴과 지역 주민의 사회보장 증진을 위해 활동하는 협의체 위원들의 역량을 강화하고 사기를 높이기 위해 마련됐다.

워크숍에서는 읍·면·동별 협의체 활동성과를 공유하고 변화하는 복지 환경에 대응할 수 있는 지역복지 주체로서의 역할을 재정립했다. 참석자들은 협의체 활성화 방안을 함께 논의했으며, ‘협의체 회원을 위한 힐링’을 주제로 조정호 강사의 특강도 진행돼 소통과 재충전의 시간을 가졌다.

김병윤 진주시협의체 위원장은 “지역 주민의 복지 증진을 위해 애쓰고 계신 위원님들께 감사드린다”며 “오늘 자리가 상호 교류의 장이자 좋은 정보를 나누는 뜻깊은 시간이 되길 바란다”고 말했다.

조규일 진주시장은 “봉사와 따뜻한 마음으로 지역의 그늘을 보듬고 복지 지킴이 역할을 다하고 계신 위원님들께 감사드린다”며 “진주시는 다양한 복지 수요에 대응할 수 있는 맞춤형 복지 시스템을 마련해 모두가 행복한 복지도시를 만드는 데 최선을 다하겠다”고 밝혔다.