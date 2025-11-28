한은 ‘석화 구조재편 경제적 파급효과 분석’ 내년 산업생산, 제조업 중심 3.3조~6.7조 ↓ GDP 최대 0.048%·고용 최대 5200명 축소 설비감축→운용 부담 감소→연구개발 투자 3년간 3.5%씩 투자시 2029년 감소분 회복 “경쟁력 제고 위한 골드타임 놓쳐선 안 돼”

[헤럴드경제=김은희 기자] 정부가 추진 중인 석유화학산업 구조재편으로 내년 산업생산이 최대 6조7000억원, 부가가치가 최대 1조원 줄어들 것이라는 한국은행의 분석이 나왔다. 다만 구조재편에 성공하면 2029년에는 성장 감소분을 회복하고 현재 성장 경로를 뛰어넘을 수 있다고 관측했다. 위기에 놓인 석화산업의 경쟁력을 높이기 위해 구조재편의 ‘골든타임’을 놓쳐서 안 된다는 제언이다.

28일 한국은행이 발간한 ‘석유화학산업 구조재편의 경제적 영향 점검’ 보고서에 따르면 석유화학 과잉 생산설비 감축 등 공급 축소는 단기적으로 경제 성장에 하방 압력으로 작용할 전망이다.

산업통상부의 발표대로 석화기업들이 내년 한 해 나프타(에틸렌 생산원료) 생산량을 현재보다 약 7.5~15.2% 감축하면 산업생산은 제조업을 중심으로 3조3000억~6조7000억원 감소할 것으로 분석된다. 부가가치는 적게는 5000억원에서 많게는 1조원가량 줄어들 전망이다. 이는 내년 국내총생산(GDP)을 0.024~0.048% 낮추는 규모다. 이와 함께 고용도 2500~5200명 축소될 것으로 한은은 예측했다.

석유화학 제품을 사용해 완제품을 만드는 소재플라스틱, 고무, 자동차·부품, 정밀화학, 섬유, 건설, 전기전자·반도체, 디스플레이, 전지 등을 중심으로도 생산감소의 영향은 파급되는 것으로 파악됐다. 산업별 생산 기준 최대치를 기준으로 보면 소재 분야 생산이 3600억원 이상 감소할 것으로 예측됐고 자동차와 정밀화학 생산감소 예상 규모도 1000억원을 웃돌았다.

그러나 이번 설비감축 등으로 시설 운영비용 부담이 줄면 석화기업들이 연구개발(R&D) 투자를 통한 생산설비 고도화와 고부가가치(스페셜티) 제품 경쟁력 제고에 매진할 여력이 생길 수 있다는 점에 한은은 주목했다. 이를 토대로 기업들이 적극적인 연구개발을 추진하면 구조재편으로 인한 단기 성장 감소분은 충분히 회복할 수 있다는 게 한은의 분석이다.

실제 이번 구조개편 영향으로 2026년 GDP는 0.024~0.048% 감소할 것으로 예측되지만 구조재편에 성공해 석유화학 기업들이 3년간 약 3.5%씩 투자를 늘릴 경우 2029년 성장세를 회복하는 것은 물론 현재 성장 경로 대비 GDP가 추가 상승할 수 있다고 봤다.

한은은 “현재 우리 석화 핵심기업들은 누적된 수익성 악화로 신규 투자를 위한 여력이 거의 없는 상황”이라며 “최근 중국을 포함한 주요 경쟁국이 석화산업 구조재편에 발 빠르게 움직이는 상황을 고려 하면 단기적 성장 손실에도 불구하고 석화산업의 경쟁력 제고를 위한 구조재편의 골든타임을 놓치지 말아야 한다”고 강조했다.

한은은 석화산업이 국가 제조업 생태계의 근간이 된다는 점에서 구조재편을 통한 경쟁력 회복이 시급하다고 역설했다.

한은에 따르면 석화산업은 2023년 기준 우리나라 전체 제조업의 생산 5.6%, 수출 7.2%, 고용 2.2%를 차지한다. 생산액 기준으로 제조업 5위다. 정유∙가스 등 후방 에너지산업과 연계되는 데다 자동차∙반도체∙이차전지∙방산 등 전방산업에도 필수∙첨단 소재를 공급하고 있어 ‘산업의 산업’으로 불린다.

그러나 공급 과잉 심화 등으로 업황 부진이 지속되면서 2022년 이후 국내 생산 및 가동률은 2020년 수준에 미치지 못하고 있다. 최근 수출물량이 소폭 증가했으나 수출단가가 지속 하락하는 등 채산성이 악화되며 석화업계 전체의 영업이익률도 2022년(2.9%)부터 크게 하락해 지난해 적자를 기록했다.

한은은 “국내 석화산업이 겪고 있는 업황 부진에는 기본적으로 글로벌 공급 과잉이 크게 작용하고 있으나 대중·범용제품 중심의 수출구조, 원유 기반 생산설비 집중, 친환경·디지털 전환 등 변화에 따른 비용인상 압력 등 구조적인 경쟁력 약화 요인도 중요하고 작용하고 있다”고 진단했다.

이러한 업황 부진은 주요 석화산업단지가 있는 전남 여수, 충남 서산, 울산 등 지역경제에도 부정적 영향으로 이어지고 있다. 나프타 및 유도품(파생제품) 생산설비가 가장 많이 집적돼 있는 여수국가산업단지의 경우 지난해 3분기 이후 생산과 수출 모두 전년 동기 대비 감소세를 보이고 있고 고용도 올해 1분기 중 큰 폭으로 감소했다. 그 결과 여수지역의 세수도 쪼그라드는 추세다.