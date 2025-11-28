[헤럴드경제=김해솔 기자] 송언석 국민의힘 원내대표는 28일 대장동 사건 항소 포기 국정조사에 대해 “우리 당이 정상적인 국정조사 진행을 위해 제시한 부분에 대해 하나도 수용할 수 없다는 더불어민주당 답변에 경악을 금치 못한다”고 했다.

송 원내대표는 이날 오전 국회에서 열린 원내대책회의에서 “민주당이 대장동 일당 항소 포기 국정조사를 사실상 거부하는 듯하다”며 이같이 말했다.

그는 민주당이 요구한 국회 법제사법위원회 차원의 국정조사 진행을 수용하며 법사위 야당 간사 선임 등을 조건으로 내건 것과 관련해 “우리가 요구한 것은 조건이 아니라 상식”이라며 “민주당은 진정 야당 간사도 없는 일방적인 국정조사를 강행하겠다는 뜻인가”라고 반문했다.

송 원내대표는 “여야 합의 없이 여당이 부르고 싶은 증인만 불러 그들만의 국정조사를 하겠다는 뜻인가”라며 “추미애 법사위원장의 독단적인 회의 진행, 비정상적인 행태를 그냥 계속하겠다는 통보인가”라고 따져 물었다.

이어 “국민의힘은 진실 규명을 끝까지 놓칠 수 없다”며 “민주당은 꼼수 쓰지 말고 당당하게 원칙의 정치를 보여 주기를 바란다”고 덧붙였다.