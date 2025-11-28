초·중·고교 두루 인접한 아파트, 굳건한 인기… 최고가 거래 이어지며 몸값 ‘껑충’

‘원스톱 학세권’ 갖춰 교육 여건 우수한 ‘시티오씨엘 8단지’ 수요자 관심

최근 부동산 시장에서 교육 환경은 여전히 핵심 입지 요인으로 꼽힌다. 학령기 자녀를 둔 3040세대가 시장의 ‘큰 손’으로 자리잡고 있는 가운데, 주택 선택 시 우수한 학군과 인근 학교의 존재 여부가 더욱 중요한 판단 기준으로 떠오르고 있다. 이에 초·중·고교가 모두 가까운 단지들은 교육 여건의 우위를 바탕으로 몸값이 오르고, 매매시장에서도 상승 거래가 잇따르는 등 강세를 보이고 있다.

국토교통부 실거래가 공개시스템 자료를 보면, 인천광역시 미추홀구 일원 ‘인천 SK Sky VIEW’ 전용면적 84㎡는 올해 8월 6억1,000만원에 거래됐다. 최근 1년(10월 20일 기준) 사이 단지 내 해당면적 최고가를 기록한 것으로, 2월 매매가(5억5,000만원)와 비교해 6,000만원의 웃돈이 붙었다. 단지는 인천용학초, 용현중, 인항고 등 초·중·고 학군이 두루 가까운 학세권 입지가 장점 중 하나로 꼽힌다.

인천광역시 서구 일원 ‘우미린더시그니처’ 전용면적 84㎡도 올해 5월 8억원에 거래됐다. 연초 매매가(7억5,000만원) 대비 5,000만원이 오른 가격으로, 최근 1년 사이 이뤄진 단지 내 최고가 거래다. 단지는 인천이음초·중·고교가 반경 500m 내 위치해 자녀들이 걸어서 통학 가능하다.

학세권 단지들이 이처럼 높은 몸값 상승을 이루는 것과 관련해 업계에서는 자녀를 둔 3040세대 중심의 탄탄한 수요를 우선 꼽는다. 부동산 시장 주류인 3040세대가 집을 마련할 때 자녀들의 통학 환경을 고려하면서, 초등학교부터 고등학교까지 도보로 안전하게 통학이 가능한 이른바 ‘원스톱 학세권’ 단지로의 선호가 두드러진다는 것이다.

실제 희림종합건축사사무소, 알투코리아부동산투자자문, 한국갤럽조사연구소가 공동 발표한 ‘2025 부동산 트렌드’에 따르면, 향후 주택 선택 시 고려 요인으로 ‘자녀 교육 여건 우수성’이 차지하는 비중(30%)이 전년 대비 9.3%p 상승하며 투자가치(29%)보다도 높은 중요성을 띤 것으로 나타났다. 자녀 교육환경에 대한 학부모 세대의 높은 관심을 뒷받침하는 결과다.

한 업계 관계자는 “학교 근처로는 유흥업소 등 유해시설이 들어설 수 없어 더욱 쾌적하고 안전한 주거환경을 기대할 수 있다는 점도 학세권 단지의 큰 장점 중 하나”라며 “두터운 수요를 기반으로 우수한 가격 상승력과 환금성을 갖춰 투자자와 실수요자 모두에게 높은 인기를 보인다”고 귀띔했다.

이러한 가운데, 초중고 학군이 두루 인접한 우수한 교육 여건을 갖춘 신규 분양 단지가 있어 눈길을 끈다.

HDC현대산업개발, 현대건설, 포스코이앤씨는 11월 인천 용현·학익 1블록 도시개발구역 공동 2BL 일원에 ‘시티오씨엘 8단지’를 분양할 예정이다. 단지는 지하 3층~지상 46층, 7개 동, 전용면적 59~136㎡ 규모로 총 1,349세대가 조성될 예정이다.

단지는 원스톱 학세권 입지가 돋보인다. 단지 인근 도보권에 초등학교(예정)를 비롯해 중·고교(예정)가 위치해 자녀들의 안심 통학이 가능하다. 아울러 초등학교와 중학교는 시티오씨엘 내 주거 단지 및 대규모 공원(그랜드파크)과도 인접해 있어, 더욱 안전하고 쾌적한 교육 환경을 누릴 수 있을 것으로 기대된다.

실제 ‘시티오씨엘 8단지’ 바로 옆에 위치해 학세권 프리미엄을 공유하는 ‘시티오씨엘 7단지’는 지난 상반기 진행한 청약에서 단기간에 전 가구 계약을 끝마친 바 있다. 초·중·고교가 두루 가까운 안전한 통학 환경이 수요자들에게 큰 호평을 받으면서 분양 성과로 이어졌다는 평가를 받았다.

생활 인프라도 우수하다. 시티오씨엘 내 대규모 상업·문화·업무 구역으로 조성되는 ‘스타오씨엘’이 가까워 이용이 편리하다. 스타오씨엘에는 연면적 약 42,000㎡ (약 1만 2천평) 규모의 시립박물관을 포함한 인천뮤지엄파크(추진 중)와 영화관, 쇼핑시설 등 다양한 생활 편의·쇼핑·문화 시설이 들어설 예정이다.

사통팔달 교통망도 자랑거리다. 우선 단지는 반경 500m 내 수인분당선 학익역(예정)이 위치한 역세권 단지인 데다, 학익역(예정)에서 한 정거장 떨어진 송도역은 인천발KTX(예정)와 월곶~판교선(월판선) 개통이 예정돼 있다. 또한 제2경인고속도로 능해IC, 수도권 제2순환고속도로(인천~김포간), 인천대교, 경인고속도로로 이어지는 인천대로, 제3경인고속도로로 통하는 아암대로 등도 두루 가까워 차량을 통한 광역 이동도 편리하다.

한편 ‘시티오씨엘 8단지’ 견본주택은 인천광역시 미추홀구 아암대로 일원에 마련될 예정이다.