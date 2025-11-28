건설정책硏, 2024년 건설외감기업 분석 순이익률, 2015년 이후 첫 0%대 진입 한계기업 22.6% “대책 마련 시급”

[헤럴드경제=서정은 기자] 건설산업의 순이익률이 최근 10년 내 최저수준까지 떨어지면서 건설사들의 연쇄부도, 임금체불 등을 막기 위한 대책마련이 시급하다는 주장이 나왔다. 영업이익으로 이자비용조차 내지 못하는 기업 비중이 10곳 중 4곳을 넘었다.

28일 대한건설정책연구원은 ‘2024년 건설외감기업 경영실적 및 한계기업 분석’ 보고서를 통해 “2024년 건설 외감기업의 순이익률은 0.8%로 2015년 이후 처음으로 0%대를 기록했다”며 이같이 밝혔다.

특히 종합건설업종과 중견기업의 부진이 두드러졌다. 종합건설업의 순이익률은 2023년 0.5%에서 2024년 –0.2%로 평균 순이익률이 적자로 전환됐다. 중견기업 순이익률은 2023년 0.0%에서 2024년 –0.4%로 하락폭이 더 컸다.

건설산업의 수익률 악화가 장기화되며 부실 또한 확대됐다. 영업이익으로 이자비용조차 감당하지 못하는 이자보상배율(영업이익/이자비용) 1미만 기업의 비중이 44.2%에 달했다. 3년 연속 이같은 상황이 이어진 한계기업 비중은 22.6%에 달했다.

지역별로는 영남지역의 한계기업 비중이 27.4%로 가장 높았다. 전년과 비교하면 강원·제주 지역과 경기·인천 지역에서 각각 11.9%포인트(p), 3.6%p씩 크게 늘었다. 이미 양극화된 비수도권 지역의 건설경기 불황이 수도권까지 확산되고 있음을 보여준다.

보고서는 건설업 수익성 악화와 부실 증가의 원인을 높은 공사원가와 고금리로 꼽았다. 보고서는 “코로나 팬데믹 이후 상승한 공사원가는 여전히 높은 수준”이라며 “기준금리 하락과 건설 외감기업의 부채비율 감소에도 오히려 이자비용은 전년대비 18.4% 증가해 수익률이 악화됐다”고 진단했다.

김태준 대한건설정책연구원 신성장전략연구실장은 “건설업계의 부실 증가로 인해 하도급업체 대금지급 분쟁, 근로자의 임금체불과 건설 일자리 감소 등으로 연쇄적 피해가 커지고 있어 대책 마련이 시급하다”고 강조했다.

아울러 김 실장은 건설경기 침체에 따른 피해를 막기 위해 단기적으로 건설업계에 유동성 지원과 적정 공사원가를 반영한 공공사업 조기 추진, 중장기적으로 기술중심의 산업 체질 개선과 해외진출을 통한 시장 다각화 실행을 대안으로 제시했다.