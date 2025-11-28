‘30주년 기념’ 3분 내외 단편 30편으로 구성 1막 씩 매주 순차 개봉…관람가 3000원

[헤럴드경제=손미정 기자] CJ ENM과 한국예술종합학교(이하 한예종)의 30주년을 기념한 합작 프로젝트 ‘프로젝트 30’​ 이 오는 12월 10일부터 CGV에서 순차 개봉한다.

지난 부산국제영화제 커뮤니티비프를 통해 첫 소개된 ‘프로젝트 30’은 한예종 영상원을 거친 현역 감독, 교수진, 학생 등 30인의 감독이 참여해 총 30편의 3분 내외 길이의 단편영화를 제작한 프로젝트다. CGV는 총 3막으로 엮은 ‘프로젝트 30’을 오는 10일부터 3주간 매주 1막씩 공개한다.

특히 이번 프로젝트에는 한국 영화계에서 주목받는 감독들이 대거 참여해 눈길을 끈다. ‘82년생 김지영​’ 김도영 감독, ‘선재 업고 튀어’ 김태엽 감독, ‘고백의 역사’ 남궁선 감독, ​‘성덕’ 오세연 감독, ‘세계의 주인​’ 윤가은 감독, ​‘비밀은 없다​’ 이경미 감독, ‘탈주’ 이종필 감독,​ ‘실연당한 사람들을 위한 일곱 시 조찬모임​’ 임선애 감독, ​‘연애 빠진 로맨스’ 정가영 감독, ‘고양이를 부탁해​’ 정재은 감독 등이 ‘숫자 30’그리고 전조현상(Omen)에 대한 내용을 포함한 자유 주제 안에서 다채로운 볼거리를 선사한다.

또한 각각의 막은 다른 스타일과 개성을 지닌 30편의 스낵무비를 관객이 지나가게 될 감정의 곡선을 따라 배열해 하나의 거대한 옴니버스 전시를 보듯 감상할 수 있도록 설계됐다. 1막 ‘Warm Up 예열’에서 시작해, 2막 ‘Deep Field 심연’으로 잠수하고, 마지막 3막에서는 ‘Impact Zone 폭발’로 치닫는 유기적인 구성으로 몰입감을 높였다.

각 10편의 이야기로 묶인 1막 당 관람 금액은 3000원이다. 순차 개봉 이후 12월 31일부터 1월 4일까지는 1막부터 3막까지의 합본판을 만나볼 수 있다.

한편 이번 프로젝트는 CJ ENM과 한예종의 30주년을 기념함과 동시에, 신인 크리에이터 발굴과 극장의 활력을 되찾기 위한 영화 산업의 새로운 시도라는 취지에서 출발했다. CJ ENM은 한국영화계 차세대 창작자들의 실험적 시도를 지원하며, 프로젝트의 기획부터 제작, 배급 등을 맡았다.