[헤럴드경제 스포츠팀=정근양 기자] 올시즌 KPGA투어가 열린 대회 코스에서 가장 난도가 높았던 홀은 어디일까?

바로 2025 우리금융 챔피언십이 열렸던 경기 파주 소재 서원밸리CC 밸리, 서원코스의 11번홀(파4. 514야드)이었다. 이 홀의 평균타수는 4.72타로 기준타수보다 0.72타나 높았다. 나흘간 그린적중률은 17.46%에 불과했고 평균퍼트수는 2.15개였다.

대회 기간동안 11번홀에서 나온 버디는 단 4개였다. 반면 보기는 198개, 더블보기는 42개, 트리플보기는 5개나 쏟아졌다. 11번 홀에서는 올 시즌 가장 적은 버디가 나왔고 반면 보기와 더블보기는 최다로 작성됐다.

2025 우리금융 챔피언십의 우승자인 이태훈(캐나다)은 1라운드부터 최종라운드까지 11번홀에서 1타만을 잃었다. 2라운드에는 보기를 범했지만 1라운드와 3라운드, 최종라운드에서는 모두 파로 막아냈다.

서원밸리CC 서원, 밸리코스의 11번홀은 2023시즌에도 KPGA투어가 펼쳐진 대회 코스 중 가장 난이도가 높은 홀이었다. 당시 파4, 506야드로 조성됐고 평균타수는 4.55타였다. 그 해엔 시즌 최종전인 ‘LG SIGNATURE 플레이어스 챔피언십’이 진행됐다.

올시즌 서원밸리CC 밸리, 서원코스에서는 2025 우리금융 챔피언십에 이어 더채리티클래식 2025도 개최됐다. 더채리티클래식 2025에서는 11번홀을 파5(548야드)로 세팅했다.

제44회 GS칼텍스 매경오픈이 진행된 남서울CC의 16번홀(파4)이 평균타수 4.59타로 서원밸리CC 11번홀 다음으로 선수들을 괴롭힌 홀이었다. 3위는 코오롱 제67회 한국오픈이 펼쳐진 라비에벨CC 듄스코스 9번홀(파4)이었고 평균타수는 4.57타였다.