[헤럴드경제=장연주 기자] 충북 청주에서 장기 실종된 여성을 살해한 전 연인 김모(54)씨는 피해자를 흉기로 살해하고, 시신은 마대에 넣어 폐기물처리업체 오폐수처리조에 담가 은닉한 것으로 확인됐다.

28일 경찰 등에 따르면, 김씨는 지난 달 14일 실종된 전 연인 A(50대)씨의 SUV에서 그가 다른 남성을 만난다는 사실을 알게 되자 격분해 흉기로 10여차례 찔러 숨지게 했다.

폐기물처리업체를 운영하는 김씨는 또 숨진 A씨를 마대에 넣은 뒤 자신의 거래처인 음성군의 한 폐기물업체를 찾아가 폐수처리조 안에 담가 은닉한 것으로 드러났다.

살해 흔적이 남은 A씨의 SUV는 2곳 이상의 거래처에 옮겨 놓은 뒤 천막으로 덮어 숨겼다.

그러면서 거래처 업주에는 “자녀가 사고를 많이 치고 다녀서 빼앗았다. 잠시 맡아 달라”고 부탁한 것으로 조사됐다.

청주지검은 전날 살인 혐의로 신청된 A씨의 구속영장을 법원에 청구했다.

한편, 청주에서 실종된 50대 여성의 시신이 27일 발견됐다. 실종 44일 만이다.

충북경찰청 형사기동대는 이날 오후 8시께 음성군의 한 공장에서 실종 신고된 A(50대·여)씨 시신을 발견했다. 시신은 마대자루에 담겨 있던 것으로 알려졌다.

경찰은 인근 병원으로 시신을 옮겨 훼손 여부나 부패 정도 등을 살피고 있다.

시신이 발견된 곳은 살인 범행을 자백한 A씨의 전 남자친구 김모씨가 거래하던 업소로 전해졌다.

김씨는 이날 2차 피의자 조사에서 “여자친구를 살해했다”는 취지로 범행을 자백했다. A씨의 시신을 유기한 장소도 함께 경찰에 실토한 것으로 알려졌다.