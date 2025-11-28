‘더 뉴 메르세데스-AMG GT 63 S E 퍼포먼스’ 출시 최고 출력 816마력, 최대 토크 1420Nm F1 레이싱카에 기반한 하이브리드 기술 적용

[헤럴드경제=서재근 기자] 메르세데스-벤츠 코리아는 2세대 메르세데스-AMG GT 가운데 가장 강력한 성능을 자랑하는 ‘더 뉴 메르세데스-AMG GT 63 S E 퍼포먼스’를 출시한다고 28일 밝혔다.

‘메르세데스-AMG GT’는 스포츠카의 정수를 느낄 수 있는 퍼포먼스와 함께 스타일리시한 디자인을 갖춘 차량으로, 벤츠 코리아는 지난 5월 ‘GT 55 4MATIC+’ 출시에 이어, 고성능 플러그인 하이브리드 모델 ‘GT 63 S E 퍼포먼스’를 선보인다.

GT 63 S E 퍼포먼스 모델은 4.0ℓ V8 바이터보 엔진, 포뮬러 1TM 기술에 기반한 AMG 고성능 배터리, 전기 모터로 구성된 P3 하이브리드 시스템을 탑재해 2세대 GT 중 가장 강력한 성능인 시스템 최대 출력 816마력 및 최대 토크 1420Nm를 발휘한다. 또한 정지 상태에서 100㎞/h까지 단 2.8초 만에 도달하며, 최고 속도는 320㎞/h에 이른다.

차량에는 메르세데스-AMG 페트로나스 포뮬러 1TM 팀의 레이싱카 기술을 기반으로 한 새로운 직접 냉각 시스템이 적용된 AMG 고성능 배터리를 탑재했다. 560개의 셀을 개별적으로 냉각하는 리튬이온 배터리 시스템은 연속적인 사용에도 높은 성능을 제공해 차량의 전반적인 성능까지 향상시킨다.

아울러 AMG 액티브 라이드 컨트롤 서스펜션과 최대 2.5도 조향되는 리어 액슬 스티어링이 기본 탑재돼 민첩하고 안정적인 주행을 도와준다.

AMG 다이내믹 셀렉트는 주행과 변속 반응, 조향 특성, 섀시 댐핑 또는 사운드와 같은 주요 요소를 조절해 ‘일렉트릭’, ‘배터리 홀드’, ‘컴포트’, ‘눈길/빗길’, ‘스포츠’, ‘스포츠+’, ‘레이스’, ‘사용자 설정’ 등 효율적인 주행부터 다이내믹한 주행까지 가능한 8가지 주행 프로그램을 제공한다. 더불어, 운전자는 ‘컴포트’, ‘스포츠’ 등의 주행 프로그램에서 4가지 회생제동 수준을 선택할 수 있다.

디자인을 살펴보면, 곳곳에 고성능 하이브리드 모델임을 나타내는 시각적 특징을 적용했다. 붉은 컬러로 강조된 모델명과 측면의 ‘E 퍼포먼스’ 배지가 눈에 띄며, 하단에는 사다리꼴의 트윈 테일파이프가 자리잡았다. 차량에는 마누팍투어 21인치 AMG 크로스 스포크 단조 휠이 기본 장착돼 스포티한 매력을 더한다.

또한, 프론트 액슬 리프트 시스템이 탑재돼 필요시 전륜을 30㎜까지 높일 수 있어 방지턱 및 가파른 지하주차장 진입구 등에서 프론트 범퍼 손상을 줄이는 데 도움을 준다.

실내는 접이식 2+2 시트 및 최대 562ℓ까지 확장가능한 트렁크 공간 등 공간 효율성을 높여 데일리카로 활용하기에도 손색이 없다.

이 외에도 ▷차량 속도, 조향 각도, 가속 및 제동 등을 기록하고 분석해 트랙 주행 실력 향상을 돕는 AMG 트랙 페이스, ▷운전자 편의성을 향상시키는 주행보조시스템 드라이빙 어시스턴스 패키지 등 국내 고객들이 선호하는 옵션들이 기본으로 제공된다.

또한, 3세대 MBUX가 탑재돼 유튜브, 디즈니플러스, 스포티파이, 웹엑스, 줌부터 에센셜, 플로, 웨이브, 멜론 등 국내외 다양한 제3자 개발 애플리케이션을 즐길 수 있으며, 3세대 MBUX 인포테인먼트 시스템에 맞춤 설계된 ‘티맵 오토 ’도 적용돼 이와 연동된 헤드업 디스플레이 및 증강 현실 내비게이션 등을 이용할 수 있다.

‘메르세데스-AMG GT 63 S E 퍼포먼스’의 판매 가격은 2억7860만원(개별소비세 인하분 반영 및 부가세 포함)이다.