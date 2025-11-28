2025 울산시 유(U)잼 영상공모전 시상 대상에 ‘울산유(U)잼 대책위원회’ 선정 수상작 10편, 유튜브 등에서 울산 홍보

[헤럴드경제(울산)=박동순 기자] 자연과 산업이 어우러진 울산의 매력을 국민 눈높이에서 영상으로 담아내는 ‘2025 울산광역시 유(U)잼 영상공모전’에서 울산의 다양한 관광자원을 주제화한 ‘울산 유(U)잼 대책위원회’(권순형·김학준·엄세진)가 대상을 안았다.

지난 5월부터 10월까지 진행된 올해 공모전에는 40편이 접수됐다. 심사위원회는 기획력, 작품 완성도, 독창성, 활용 가치를 기준으로 10편의 수상작을 가렸다.

대상작 ‘울산 유(U)잼 대책위원회’는 예능 형식의 유쾌한 전개 속에 울산의 다양한 관광 자원을 래핑(wrapping)기법으로 색다르게 표현해내어 높은 점수를 받았다. 시상식은 28일 울산시의회 3층 회의실에서 열렸다. 대상 300만원, 최우수상 각 150만원, 우수상 각 100만원, 장려상 각 50만원의 상금이 수여됐다.

대상작 이하 수상작은 다음과 같다.

▶최우수상(2편)=▷Ulsan’s Contrast(김민수) ▷웰컴! 모두 함께, 톡톡 울산(이황준) ▶우수상(3편)=▷여러분의 울산은 어디입니까(김수진) ▷그래 역시 울산(김혜인 외 3명) ▷유(U)잼 심사위원단(강나은 외 3명) ▶장려상(4편)=▷아이 러브 울산(유강민 외 2인) ▷시네마 인 울산(Cinema In Ulsan)(이태섭 외 3인) ▷울산 최고의 관광지는(이호영) ▷솜털이의 유(U)잼 여행(이인영 외 1명).