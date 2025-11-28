‘2040 직장인 스마일 프로젝트’ 참여 결실 강서구정신건강복지센터와 업무 협약 정신 건강 검진, 상담, 교육 등 실시

[헤럴드경제=서재근 기자] 진에어는 지난 27일 서울 강서구 진에어 본사에서 열린 인증식에서 ‘마음건강 친화기업’ 인증을 받았다고 28일 밝혔다.

마음건강 친화기업 인증은 강서구정신건강복지센터에서 실시하고 있는 ‘2040 직장인 스마일 프로젝트’에 참여하고 인증 요건을 달성한 기업에게 수여되는 것으로, 해당 프로젝트는 직장인의 스트레스 완화와 마음 안정, 일상 회복을 지원하기 위해 마련됐다.

진에어는 올해 3월 강서구정신건강복지센터와 업무 협약을 맺고 보다 심층적인 정신 건강 검진 및 상담, 교육 등을 실시했다. 평소 근무 시간의 제약 등으로 대면 상담이 어려웠던 직원들을 위해서는 전문 상담가가 회사로 직접 찾아오는 기회를 제공했으며, 검사 결과에 따른 맞춤 상담 및 공식 프로그램 외의 개별 상담 등을 지원하기도 했다.

진에어 관계자는 “이번 프로젝트 참여로 임직원들의 심리적 안정을 도모하고 마음 건강 관리의 중요성 인식 제고에 큰 도움이 됐다”며 “앞으로도 임직원들의 건강과 행복이 보다 즐겁고 안전한 비행을 만들어 갈 수 있다는 믿음으로 건강한 기업 문화 조성에 최선을 다하겠다”고 말했다.

한편, 진에어는 지난 2023년 12월 LCC 최초로 임직원 건강관리시스템을 개발해 운영하고 있으며 이를 통해 작업 환경, 직무 스트레스, 건강 상태 등을 체계적으로 관리해오고 있다.

아울러 고객 접점이 많은 산업 특성을 고려해 외부 전문 업체를 통한 심리 상담과 함께 감정노동척도 검사 등의 자가 진단 도구를 제공하고 있다. 전 임직원을 대상으로는 매년 걷기 캠페인 등 신체 건강 증진 프로그램을 운영하고 있으며, 올해는 한진그룹 LCC 3사 정비본부가 함께 ‘인바디 챌린지’ 활동을 실시했다.