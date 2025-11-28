치매교육, 금융지원 등 추진

[헤럴드경제=김벼리 기자] 하나은행은 하나더넥스트 을지로 라운지에서 서울특별시광역치매센터와 ‘치매관리사업 활성화 및 시니어 맞춤 치매안심금융 지원을 위한 업무협약’을 맺었다고 28일 밝혔다.

이번 협약을 통해 두 기관은 ▷치매교육 및 인식개선 ▷치매환자 및 가족의 금융업무·자산관리 지원 ▷치매관련 업무 역량 강화 및 종사자 간 상호이해를 위한 교류 ▷치매 인식개선을 위한 협업 사업 발굴 등을 적극 추진할 계획이다.

특히 하나은행과 서울특별시광역치매센터는 ▷기억친구 리더 양성 과정 운영 ▷인지 건강·금융보호 프로그램 공동기획 ▷영업점·라운지 기반 치매안심 금융상담 ▷의료·복지기관 연계 캠페인 등 ‘시니어 맞춤 치매안심금융 서비스’를 단계적으로 확대할 예정이다.

두 기관은 이날 하나은행의 ‘치매극복선도기업’ 지정을 기념하는 현판식도 진행했다. ‘치매극복선도기업’이란 보건복지부 중앙치매센터가 치매에 대한 인식개선과 치매가정을 위한 안전망 구축에 힘쓴 기업을 지정하는 제도다. 하나은행은 이번 을지로 라운지를 시작으로 치매 관련 교육·상담·캠페인 등을 하나더넥스트 전 라운지로 확대할 예정이다.

하나은행 관계자는 “하나더넥스트를 통해 시니어의 기억과 일상을 지켜주는 ‘생활금융 동반자’를 목표로 치매안심금융 모델을 지속 확대하겠다”며 “앞으로도 하나은행은 지역사회 치매 환자와 가족 삶의 질 향상에 기여하겠다”고 말했다.

한편, 하나은행은 지난 8월 금융권 최초로 치매 전담 특화 조직인 ‘치매안심 금융센터’를 신설해 치매 단계별 전 과정에 대한 전문 컨설팅을 제공하고 있다. 아울러 치매 관련 올바른 서비스 제공을 위해 300여명의 PB(개인 자산관리자) 전원이 ‘기억친구’ 교육 과정을 이수하고, 올해 11월에는 자산관리그룹 임직원 40명이 ‘기억친구 리더’ 자격 과정을 모두 수료했다.