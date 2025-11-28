[헤럴드경제=최은지 기자] 공영홈쇼핑이 한 해 동안 소비자에게 받은 성원에 보답하기 위해 고객감사 이벤트를 펼친다고 28일 밝혔다.

12월 1일부터 21일까지 ‘연말 고객감사 정(情)립금’ 이벤트를 진행한다. 방송 상품을 10만원 이상 구매한 고객 전원에게 적립금 5000원을 지급하는 행사다. 적립금은 12월 31일 지급 예정이며, 2026년 1월 1일부터 60일 내 사용할 수 있다.

12월 22일부터 31일까지는 ‘2025 연말이닭’ 행사를 펼친다. 방송상품을 1회 이상 주문한 고객을 대상으로 추첨을 통해 치킨 기프티콘을 증정한다. 기프티콘은 2026년 1월 12일 이후 발송 예정이다.

전통시장과 소상공인의 소비촉진을 위한 이벤트도 마련했다. 12월 10일부터 31일까지 공영홈쇼핑 온라인 몰의 ‘전통시장관’ 상품을 디지털 온누리상품권으로 결제한 고객을 대상으로 100명을 추첨해 적립금 1만원을 지급한다.

공영홈쇼핑 관계자는 “우리 중소기업 상품과 농축수산물의 소비 촉진을 통해 모두가 따뜻한 연말 보낼 수 있도록 다양한 이벤트를 마련했다”며 “내년에도 합리적인 소비와 함께 상생의 가치도 전할 수 있도록 다양한 행사를 이어가겠다”고 말했다