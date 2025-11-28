폴란드 오르카 사업 결과에 대한 입장문 발표 “폴란드 결정 아쉬움에도 부족함 없었는지 돌아볼 것”

[헤럴드경제=한영대 기자] 한화오션은 28일 “캐나다, 중동 등 다가올 글로벌 해양 방산 수출 사업에 뼈를 깎는 각오로 새롭게 임할 것”이라고 강조했다.

한화오션은 이날 폴란드 잠수함 수주전에 고배를 마신 것과 관련해 “이번 폴란드 정부의 결정에 아쉬움이 남지만 최선의 결과를 얻기 위해 기울였던 저희의 노력에 부족함이 없었는지 냉철하게 되돌아볼 것”이라며 이같이 밝혔다.

폴란드 정부는 최근 4조원 규모의 신형 잠수함 사업자로 스웨덴 방산업체 사브를 선정했다.

한화오션은 “지나간 실패에 낙담하기 보다는 K-해양방산의 선두주자로서 대한민국 국격에 걸맞는 미래의 새로운 결과를 위해 각고의 노력을 기울이겠다”고 말했다. 이어 “그동안 전폭적인 지원을 아끼지 않으신 대한민국 정부와 국회 그리고 국민 여러분께 다시 한번 깊은 감사의 뜻을 표하며 최고의 결과로 보답하는 한화오션이 될 것”이라고 덧붙였다.