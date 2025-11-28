정부·학계·민간 전문가 16명…정연욱·차지호 의원 공동위원장 ‘2026 부산 세계도서관정보대회’ 준비·정책 협력

[헤럴드경제=김현경 기자] 문화체육관광부는 한국도서관협회 소속 ‘2026 부산 세계도서관정보대회(WLIC) 국가위원회’가 28일 오전 11시 국회의원회관에서 공식 출범한다고 밝혔다.

‘2026 부산 세계도서관정보대회’는 국제도서관협회연맹(IFLA)과 위원회가 주최하고 문체부와 부산광역시가 함께하는 세계 최대 규모의 도서관 전문 국제 행사다. 2026년 8월 10~13일까지 부산 벡스코에서 열리는 이번 대회에는 전 세계 150여 개국에서 도서관·정보 분야 전문가 약 5000명이 참여할 것으로 예상된다.

대회의 성공적 개최를 지원하는 위원회는 국회, 중앙 및 지방정부, 학계, 민간 등 다양한 분야의 전문가 16명으로 구성됐다. 도서관 현장에 대한 깊은 이해와 풍부한 경험을 갖춘 위원들은 위원회 활동을 통해 한국 도서관 문화의 성장을 견인하고, 국내외 도서관 교류를 촉진할 것으로 기대된다.

위원장은 지역에 대한 깊은 이해와 정책 전문성을 겸비한 국회 정연욱 의원과 인공지능(AI)·디지털 전환 분야 전문성을 갖춘 차지호 의원이 공동으로 맡아 대회 준비와 정책 협력에 중심적 역할을 수행한다.

정연욱·차지호 공동위원장은 “부산은 도서관과 지역이 함께 발전해 온 도시이다. 지역 현장의 목소리를 대회 준비 과정에 충실히 반영하도록 지원하고, 이번 대회가 인공지능과 디지털 전환의 흐름 속에서 이번 대회가 포용적이고 누구나 접근할 수 있는 지식 환경을 논의하는 국제적 장이 될 수 있도록 위원들과 긴밀히 협력하겠다”며 “2006년 서울 대회 이후 20년 만에 대한민국에서 다시 열리는 부산 대회는 한국 도서관의 위상을 한층 높이고, 각국 참가자들이 한국 문화의 다양성과 역동성을 체험하는 계기가 될 것이다. 대회가 성공적으로 개최될 수 있도록 최선을 다하겠다”고 밝혔다.