송파구 SNS, 블로그 2년 연속 ‘대상’ 차지, 인스타그램 ‘최우수상’ 쾌거 다채로운 콘텐츠로 구민 삶과 교감에 중점…SNS 소통 능력 전국 최강 입증

[헤럴드경제=박종일 선임기자] 서울 송파구(구청장 서강석)는 지난 26일 한국프레스센터에서 열린 ‘제11회 올해의 SNS’ 시상식에서 기초지자체 부문 블로그 ‘대상’과 인스타그램 ‘최우수상’을 수상하는 쾌거를 이뤘다.

‘올해의 SNS’는 전국 공공기관‧기업의 블로그, 인스타그램, 유튜브 등 SNS 매체별 활용 현황을 평가‧시상하는 대회다. 한국소셜콘텐츠진흥협회와 의회정책아카데미가 주최‧주관하고, 과학기술정보통신부가 후원한다.

먼저 송파구 블로그는 지난해에 이어 2년 연속 기초지자체 부문 ‘대상’을 수상했다.

이번 수상은 사용자 투표, 전문가 심사 등 종합적 평가를 거쳐 최종 선정된 결과로, 기초지자체 중 압도적인 SNS 소통 역량을 입증했다.

블로그는 서울시 25개 자치구 중 가장 높은 활성화 수치인 이웃 수 5만, 누적 방문자 수 1850만을 기록하는 등 구민 생활의 중심 채널로 자리매김했다.

그중에서도 재미와 공감을 담아낸 ‘기획 콘텐츠’가 구민들에게 큰 인기다. 30여 명 남녀노소 인플루언서로 구성된 ‘블로그 기자단’이 송파의 구석구석을 누비며 기사를 작성해 연간 500건 이상을 게시한다. 1년 내내 문화‧예술 행사가 열리는 송파구 행사 소식은 물론 정책, 생활 정보 등을 생생한 이야기로 전한다. 특히, 올해는 영어 콘텐츠 제공을 시작해 채널을 한층 풍성하게 만들었다는 평가를 받았다.

또, 송파구 인스타그램은 송파구만의 매력을 감각적으로 전하는 구민 소통 채널로 각광 받고 있다. 송파의 문화와 풍광을 담아낸 ‘화보’, 지역 내 숨은 명소부터 핫플, 이색 문화공간 등을 소개하는 ‘릴스’, 팔로워들과 소통을 강화하는 각종 ‘태그 이벤트’까지 다채로운 방식으로 구민들과 활발한 SNS 소통을 이어가고 있다.

서강석 송파구청장은 “송파구 공식 SNS는 65만 주민의 다양한 관심사를 만족시키는 문화·생활 정보를 제공, 구민 소통 창구로서의 역할을 톡톡히 하고 있다”며 “앞으로도 MZ세대 눈길을 끄는 트렌디한 콘텐츠부터 각종 생활 편의 정보까지 구민들이 더욱 친근하고 효과적으로 구정 소식을 접할 수 있도록 최선을 다 하겠다”고 전했다.

구는 현재 블로그·유튜브·인스타그램·카카오톡 등 7개 SNS 채널을 운영하고 있다. 이번 수상을 포함해 2024년 ‘올해의 SNS 대상’ 자치구 블로그 대상 수상, 2024년 ‘대한민국 SNS 대상’ 자치구 최우수상 수상, 2023년 ‘대한민국 SNS 대상’에서 자치구 대상을 수상했다.