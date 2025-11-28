16개 동·대학 성공적 매칭... 환경·AI·문화예술 27개 프로그램 성과 공유 단순 결산 넘어선 미래 설계... 구민 주도 ‘2026년 의제 발굴 워크숍’ 진행

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 은평구(구청장 김미경)는 12월 2일 이호철북콘서트홀에서 ‘2025. 은평 1동-1대학 성과공유회’를 개최한다.

이번 행사는 은평구 16개 전 동에서 올 한 해 동안 진행된 ‘1동-1대학’ 사업의 운영 성과를 공유, 주민·대학·지역이 함께 앞으로의 평생학습 방향을 설계하는 의미 있는 기회를 위해 마련됐다.

은평 ‘1동-1대학’ 사업은 은평구가 지난 2023년부터 추진해 온 생활권 기반 평생학습 모델이다. ‘하나의 동이 하나의 대학과 연결된다’는 취지 아래 구민의 일상적 필요와 지역 현안을 중심으로 대학의 전문성을 접목했다.

이를 통해 단순한 강좌 중심의 교육을 넘어 지역 기반 학습공동체 형성을 목표로 하며, 구민들이 멀리 가지 않고 주로 생활하는 가까운 곳에서 스스로 학습 계획을 세우고 배움을 이어갈 수 있도록 지원하는 도시 단위 평생학습 모델이다.

2025년 한 해 동안 은평구는 16개 동과 16개 대학이 협력해 환경·건강·인권·AI·문화예술 등 지역 특화 프로그램 27개를 성공적으로 운영했다.

이번 성과공유회는 주민 공연을 시작으로 총괄 사업보고, 우수 학습자 및 교강사·활동가 시상, 동별 사례 발표, 대학 관계자 발표, 의제 발굴 워크숍 등으로 진행된다.

특히 2부에서 진행되는 1동-1대학 의제 발굴 워크숍은 단순 성과 나열을 넘어선다. 이 워크숍은 현장에서 가장 필요로 하는 학습 주제와 내년도 운영 방향을 구민들과 함께 직접 설계하는 과정으로 꾸려진다.

이번 성과공유회는 학습을 통한 지역 공동체 형성이라는 1동-1대학의 핵심 가치를 재확인하기 위한 자리로, 주민들이 대학과의 협력을 통해 자신의 일상을 확장, 지역과 사회에 기여할 수 있는 학습활동을 직접 경험하도록 진행된다.

또 2026년 1동-1대학 의제 발굴을 공식화, ‘학습 → 실천 → 지역변화’ 구조를 더욱 강화해 주민 의견·대학 전문성·행정 지원을 결합한 지속 가능한 평생학습 모델을 구축할 계획이다.

김미경 은평구청장은 “1동-1대학은 구민이 배우고, 대학이 함께 고민하며, 지역이 성장하는 은평다운 학습 방식”이라며 “성과공유회는 그 경험을 나누고 더 나은 내년을 설계하는 자리이자, 주민이 지역 교육의 주체임을 확인하는 시간이 될 것”이라고 밝혔다.