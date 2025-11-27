[헤럴드경제=고승희 기자] 그룹 트와이스와 스트레이 키즈가 미국 레코드산업협회(RIAA)로부터 처음으로 플래티넘 인증을 획득했다. 트와이스의 경우 K-팝 걸그룹 최초라는 기록도 세웠다.

26일(현지시간) RIAA 공식 홈페이지 발표에 따르면 스트레이 키즈의 ‘신메뉴’(神메뉴), 트와이스의 ‘스트래티지’(Strategy)는 미국 내에서만 싱글 판매량 100만장을 돌파, 플래티넘 인증을 받았다.

RIAA는 디지털 싱글과 앨범 판매량에 따라 골드(50만 유닛 이상), 플래티넘(100만 유닛 이상), 멀티 플래티넘(200만 유닛 이상), 다이아몬드(1천만 유닛 이상) 등으로 인증을 부여한다.

스트레이 키즈는 5개의 골드 인증도 추가했다. 앨범 부문에선 정규앨범 ‘카르마’(KARMA)가 골드 인증을 받았고, 싱글 부문에서는 ‘케이스 원포쓰리’(CASE 143), ‘특’, ‘락’(樂), ‘칙칙붐’(Chk Chk Boom)이 인증을 받았다.

블랙핑크 제니는 솔로곡 ‘엑스트라L’(ExtraL)로 싱글 부문 골드 인증을 얻었다.