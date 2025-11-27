중부 아침 5~7도 급락 강풍에 체감온도 더 뚝 해상 대부분 풍랑특보

[헤럴드경제=박성준 기자] 28일은 전국이 대체로 맑은 가운데 서울을 포함한 수도권에 다시 영하권으로 떨어진다. 북쪽에서 찬 공기가 유입되면서 기온이 떨어지고, 강한 바람이 불어 체감 온도는 더욱 낮겠다.

27일 기상청에 따르면 오는 28일 아침 기온이 중부지방을 중심으로 전날보다 5~7도가량 내려가겠다. 전국 아침 최저기온은 영하 5도에서 영상 5도 사이로 예상된다. 도시별로 보면 서울·인천·세종이 영하 1도, 수원은 영하 2도까지 떨어진다. 대전은 0도, 강릉·대구는 2도, 광주·울산은 3도, 부산 4도, 제주는 9도로 전망된다.

오전까지 전국 대부분 지역에서 시속 55km 이상의 강풍이 불어 실제 느끼는 추위는 기온보다 더 매섭겠다. 낮 최고기온은 6~12도 수준이다.

이날 밤중 밤 내린 비나 눈은 대부분 그치겠으나, 충남권과 전라권, 제주도 산지에서는 28일 새벽 약한 빗방울이나 눈발이 흩날리는 곳이 있겠다. 기온이 떨어지면서 노면이 얼어붙을 수 있어 도로 살얼음과 빙판길에 주의가 필요하다.

해상에서는 현재 대부분 지역에 풍랑특보가 발효 중이다. 서해상과 남해 먼바다, 제주도 해상, 동해 앞바다는 28일 오전까지, 동해 먼바다는 밤까지 시속 35~60km의 강풍이 불며 파고가 최대 4m까지 높아지겠다. 동해안에는 28일 오후부터 너울성 높은 파도가 해안가로 밀려들 수 있다.

28일 미세먼지 농도는 수도권과 충청권이 ‘보통’, 남부지방과 제주도는 ‘좋음’ 수준을 보이겠다.