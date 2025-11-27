앱티스-캅스바이오, ‘DAC 항암신약’ 공동 개발키로

항체 전달체와 단백질 분해치료제 기술이 융합된다. 이를 통해 차세대 ‘항체·분해약물 접합체(DAC) 항암신약’ 개발을 추진한다.

동아에스티 계열 앱티스(대표 한태동)와 캅스바이오(각자대표 최환근·김남두)는 이같은 공동연구 협약을 했다고 27일 밝혔다. 양사는 전문성을 결합해 혁신 DAC 신약을 개발하는 게 목표다.

앱티스는 3세대 위치 선택적 링커접합 플랫폼 ‘앱클릭’ 기술을 기반으로, 항체에 분해약물을 정밀하게 접합하는 기술을 갖고 있다. 캅스바이오는 공유결합 저해제, 분자접착 분해제 개발에 특화된 바이오벤처다. 자체 구축한 화학단백체학 플랫폼을 통해 신규표적 발굴 및 분해기전 설계역량을 갖췄다.

양사는 링커·접합 플랫폼과 분해약물 설계역량을 결합한다. 이를 통해 고형암, 혈액암 치료용 DAC 후보물질을 발굴할 계획이다. 기존 ADC(세포사멸형 항체·약물 접합체)를 넘어 표적단백질 제거형 치료제로 전환이 가능할 것으로 양측은 기대했다.

한태동 앱티스 대표는 “글로벌 ADC 시장에서 기술경쟁력을 인정받고 있다. 이번 협력을 통해 세계 최고 수준의 DAC 파이프라인 구축까지 속도를 높이겠다”고 했다.

최환근 캅스바이오 대표는 “양사의 기술을 융합해 난치암으로 고통받는 환자들에게 새로운 치료옵션을 제공하는 혁신신약을 탄생시기겠다”고 밝혔다.