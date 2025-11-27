[헤럴드경제=김해솔 기자] 추경호 국민의힘 의원은 27일 자신에 대한 체포동의안 표결을 앞두고 “계엄 당일 우리 당 국회의원 그 누구에게도 계엄 해제 표결 불참을 권유하거나 유도한 적이 없다”고 했다.

추 의원은 이날 오후 국회 본회의에서 체포동의안 표결 전 신상발언을 통해 이같이 말한 뒤 “국민의힘 의원 그 누구도 국회의 계엄 해제 표결을 방해한 사실도 없다”고 덧붙였다.

앞서 내란특검(특별검사 조은석)은 지난 3일 추 의원에 대해 내란중요임무종사 혐의로 구속영장을 청구했다. 특검은 지난해 12월 3일 윤석열 전 대통령의 비상계엄 선포 당시 국민의힘 원내대표였던 추 의원이 윤 전 대통령과 소통하며 여러 차례 의원총회 장소를 변경함으로써 국민의힘 의원들의 계엄 해제 표결 참여를 방해했다고 본다. 추 의원은 사전에 계엄을 알지 못했고 의원총회 장소 변경은 당시 국회 출입 통제 등 때문에 불가피했다는 입장이다.

추 의원은 “특검은 대규모 수사 인력을 반년 가까이 동원했지만, 계엄 공모를 입증하지도, 표결을 방해받았다는 의원을 특정하지도 못했다”며 “미리 결론을 정해 놓은 특검이 남긴 것은 단 하나, 정치적 의도를 갖고 죄를 구성한 ‘공작 수사’였다는 자기 고백뿐”이라고 주장했다.

그는 “단언컨대, 저에 대한 영장 청구는 국민의힘을 위헌 정당 해산으로 몰아가 보수 정당의 맥을 끊어 버리겠다는 내란 몰이 정치 공작”이라며 “정부·여당은 더 늦기 전에 야당 파괴와 보복의 적개심을 내려놓고, 대화와 타협, 견제와 균형의 의회 민주 정치를 복원시켜 민생을 지키는 일에 집중해 주기 바란다”고 강조했다.