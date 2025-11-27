노사 협력 바탕 문화·휴식 공간 구성 정진완 행장 “차별화된 브랜드 경험”

[헤럴드경제=김은희 기자] 우리은행은 지난 26일 서울 중구 회현동 본점 지하 1층에 문화복합공간 ‘우리 그레이트 라운지’를 열었다고 27일 밝혔다.

약 1200㎡ 규모의 우리 그레이트 라운지는 ▷스타벅스 ▷사계절 정원 ‘우리숨터’ ▷우리은행 역사관 ‘우리1899’ ▷인공지능(AI) 미디어월 ▷우리1899사진관 ▷굿윌스토어 등으로 구성됐다. 직원과 고객 모두가 즐길 수 있는 새로운 휴식·문화 공간이다.

회현동 일대는 남산·명동·남대문시장 등과 인접해 유동 인구가 많다. 우리은행 노사는 지난 3월부터 브랜드 인지도를 높이는 방안을 함께 고민했고 박봉수 노동조합 위원장의 공간 구성 제안을 정진완 은행장이 채택하면서 본점 지하가 문화 공간으로 탈바꿈했다.

우리은행은 벽체를 과감히 걷어내 개방감을 확보하고 은하수를 연상시키는 조명을 설치해 웅장한 광장형 공간을 구현했다. 여기에 스타벅스, 실내 정원 ‘우리숨터’, 약 20m 길이의 AI 미디어월, 즉석사진 촬영 부스 등 다양한 콘텐츠를 더했다. 우리1899는 새 단장을 마치고 다음달 정식 개관한다.

정진완 행장은 “우리 그레이트 라운지가 직원과 고객, 지역사회가 함께 이용하는 새로운 명동의 핫플레이스가 되길 기대한다”며 “노사 협력을 바탕으로 차별화된 브랜드 경험을 지속적으로 선보이겠다”고 말했다.