수출금융·공급망안정화기금 동시 활용 2억2000만달러 신디케이티드론 주선

[헤럴드경제=김은희 기자] 한국수출입은행은 솔루스첨단소재 캐나다 전지박 생산시설 증·개축에 총 2억달러를 제공한다고 27일 밝혔다.

전지박은 구리를 얇게 펴서 만든 박막(동박)으로 전기차용 배터리의 집전체(전자의 이동경로) 역할을 한다. 전기차의 주행거리 향상과 고밀도화를 위한 핵심소재로 손꼽힌다.

수은은 수출금융과 공급망안정화기금을 동시에 활용하는 이른바 ‘K 파이낸스 패키지’를 통해 총 2억2000만달러 규모의 신디케이티드론을 주선했다. 이 중 수은이 6000만달러, 수은에 설치된 공급망안정화기금이 1억4000만달러를 지원하고 다른 금융기관도 일부 참여한다.

앞서 솔루스첨단소재는 캐나다 법인의 생산능력 확대, 최첨단 공정 반영 등을 위한 자금 조달을 위해 수은에 자금 지원과 금융주선을 요청했다. 이 생산시설은 북미 유일의 전지박 생산공장으로서 오는 2027년부터 연간 2만5000톤 규모의 전지박을 생산하게 된다.

수은 관계자는 “이번 사업은 보호무역주의 확산 흐름에 맞서 첨단전략산업인 이차전지 생태계 강화를 위해 국내외 정책금융기관이 힘을 모은 사례”라며 “앞으로도 다양한 금융수단을 모두 활용하는 K-파이낸스 패키지를 지속 확산해 배터리 산업의 경쟁력 제고와 공급망 안정화에 기여할 것”이라고 했다.