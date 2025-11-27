[헤럴드경제=최원혁 기자] 걸그룹 걸스데이 출신 민아와 배우 온주완이 인도네시아 발리에서 결혼식을 올린다. 결혼식에는 양가 가족들과 소수 친인척들만 참석할 예정이다.

27일 방송계에 따르면 민아와 온주완은 이번 주말 발리에서 가족들만 참석한 채 결혼식을 올리며 부부의 연을 맺는다.

앞서 민아와 온주완의 결혼 소식은 지난 7월 알려졌다. 당시 민아의 소속사 SM C&C는 입장을 내고 “방민아 배우와 온주완 배우가 오랜 인연에서 연인으로 사랑을 키워왔고 11월에 함께 평생을 그려나가기로 했다”고 밝힌 바 있다.

온주완의 소속사 해와달엔터테인먼트 역시 두 사람의 결혼 소식을 전하면서 “결혼식은 양가 가족들과 가까운 친인척들만 모시고 조용하게 진행될 예정으로 부득이하게 비공개로 식을 올리는 점 너그러운 양해 부탁드린다”고 같은 입장을 전달했다.

한편 민아와 온주완은 지난 2016년 방송된 SBS 드라마 ‘미녀 공심이’에 함께 출연하며 처음으로 인연을 맺었다. 이후 2021년 뮤지컬 ‘그날들’로 재회하며 연인이 됐다. 지난해 민아가 부친상의 아픔을 겪었을 때는 온주완이 장례 기간 내내 빈소를 지킨 것으로 알려졌다.