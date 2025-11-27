정부 2만9000호 공공분양 공급안 서울 가까운 수도권 수요집중 전망 전체 85%는 비규제지역, 대출 등 유리 서울 1300여호 등은 청약조건 까다로워

[헤럴드경제=김희량 기자] 정부가 26일 ‘판교급 신도시’ 물량에 해당하는 2만90000호 규모의 공공분양주택의 공급 계획을 밝힌 가운데 이들 지역에 대한 관심이 높아지고 있다. 10·15대책에 따른 후폭풍으로 일부 규제지역 물량은 현금 보유력이 있는 실수요자들의 경쟁이 예상되지만 3기 신도시 대부분은 현재 비규제지역인 만큼 실수요자들에게 기회가 될 전망이다.

정부 발표에 따르면 내년 공공분양 대상지역 중 물량의 85% 이상은 비규제지역이다. 3기 신도시 공공분양 물량의 경우 올해 나온 6·27대책, 10·15대책의 규제를 상당 부분 비껴간 틈새인 셈이다. 특히 남양주왕숙, 고양창릉 등은 서울 접근성이 타 지역 대비 뛰어나 수요가 집중될 것으로 보인다.

3기 신도시 공공분양 물량의 최대 강점은 분양가 상한제와 저금리 대출상품을 활용할 수 있다는 점이다. 특히 청년은 청년주택드림통장을 통한 주택담보대출의 경우 2%대 금리(주택가 6억원 이하)를, 신혼부부는 1%대 고정금리로 최대 4억원의 자금 마련이 가능하다.

27일 입주자공고가 발표된 남양주왕숙 A-24(390호)·B-17블럭(491호)는 신혼희망타운 전용면적 55㎡(이하 전용면적)는 4억원대 초중반, 84㎡의 경우 6억 초반의 분양가로 예정돼 있다. 10·15 대책 후 첫 공공분양이었던 남양주진접2 A7 일반공급 청약경쟁률은 118세대 모집에 5112명 신청해 43대1를 기록한 바 있다.

전체의 약 13% 수준인 규제지역의 물량에도 현금 부자들이 다수 몰릴 것으로 전망된다. 규제지역에 해당되는 물량은 ▷성남복정2(A1, 594호) ▷성남낙생(A1, 933호) ▷고덕강일(3, 1305호) ▷광교(A17, 600호) ▷안양관양(A1, 60호) ▷안양관양(A2,344호) 등이다.

박지민 월용청약연구소 대표는 “성남복정2이 성남낙생보다 입지 경쟁력 면에서 업계에서 좀 더 높게 평가받는데 최근 복정역 에피트가 국평 분양가가 11억~12억원을 형성해 3억원 이상의 시세차익은 예상된다”고 분석했다. 이어 그는 “다만 택지 규모에 따라 성남은 해당 지역 우선 공급돼 대규모 택지지구로 기타 지역 거주자 청약이 가능한 광교 등 대비해 당첨 가능성이 높을 것”이라고 바라봤다.

서울 내 유일한 공급 물량인 고덕강일 3블록의 경우 국평 예상가가 11억원대로 전망되고 있다. 박 대표는 “고덕강일 내에서도 한강과 가까워 청약자 수는 5만명대에 이를 수 있다”고 봤다. 지난 6월 인근 고덕강일 대성베르힐 1순위 청약에 이틀간 4만명이 몰리며 1순위 청약 평균 경쟁률은 97대1를 기록한 바 있다.

다만 이들 지역은 규제지역인 만큼 청약 자격을 갖추기가 까다롭다. 가점이 낮으면 당첨률이 떨어진다. 비규제지역은 전용면적 85㎡ 이하 주택은 추첨제로 60% 이상을 선정할 수 있지만 규제지역은 60㎡ 초과 85㎡ 이하 주택은 추첨제 비중이 30%로 축소돼서다.

또 1순위는 청약통장 가입 후 2년 이상 가구주에 한해 과거 5년 이내 당첨자의 가구 구성원이 아니어야 한다. 전매 기간 또한 수도권은 3년, 재당첨도 최대 10년 제한된다. 주택담보인정비율(LTV)이 무주택자는 40%(생애최초 70%), 유주택자는 0%이다. 다만 이들 물량의 경우 최대 15억을 넘지 않을 전망이라 최대 6억원까지 주담대가 가능할 전망이다.

박 대표는 “청년·신혼부부 등 실수요자 보호 차원에서 3기 신도시 지역들은 추가 규제지역 지정이 어려울 것으로 전망된다”면서 “실수요자들은 2억~3억원의 안전 마진을 참고해 면적별 예치금, 거주지역 자격 요건을 사전에 재점검할 것을 권한다”고 말했다.