기후부, 28일∼12월 12일 공모전 진행…최우수작에 장관상 및 상금 지급

[헤럴드경제=이태형 기자] 기후에너지환경부는 이달 28일부터 다음 달 12일까지 ‘생활폐기물 분리배출’ 누리집의 새로운 이름을 공모한다고 27일 밝혔다.

생활폐기물 분리배출 누리집은 일상생활에서 발생하는 생활폐기물의 일반적인 배출방법, 시군구 수거장소 등을 통합 안내하는 플랫폼이다.

기후부는 운영 목적에 적합한 신선하고 친근한 이름을 짓기 위해 이번 공모전을 개최하기로 했다.

대한민국 거주 국민 누구나 참여할 수 있고, 접수 건수는 제한이 없다.

접수된 아이디어는 1차 검증과 전문가 심사를 거쳐 수상작이 결정된다. 심사 기준은 ▷주제 적합성 ▷ 표현력 ▷독창성 ▷전달성 ▷활용성 등이다.

최우수작 1점은 누리집의 새로운 이름으로 활용될 예정이다. 장관상과 상금 100만원도 주어진다. 우수작 2점은 30만원, 장려작 2점은 20만원의 상금이 지급된다. 참여자 200명에게는 추첨을 통해 1만원대 모바일상품권이 증정된다.

자세한 사항은 공모전 누리집에서 확인할 수 있다.

김고응 기후부 자원순환국장은 “생활폐기물 분리배출 누리집을 대표할 수 있는 참신한 이름이 많이 응모되기를 희망한다”라며 “안내 품목 확대, 기능 개선 등을 통해 새로운 이름의 분리배출 누리집이 명실상부한 분리배출 통합 플랫폼으로 거듭날 수 있게 하겠다”라고 말했다.