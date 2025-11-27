전남 순천 한 다이소 매장 영상 확산 아이 뜀박질 제지한 직원에 ‘갑질’

[헤럴드경제=한지숙 기자] 한 다이소 매장에서 여성 직원이 손님 앞에서 무릎을 꿇고 기어가며 사과하는 모습이 담긴 영상이 퍼지면서 논란이 일고 있다.

27일 여러 온라인 커뮤니티와 소셜미디어(SNS) 등에는 ‘순천 다이소 맘충 진상손님’ 등의 제목으로 영상과 사진, 목격담이 잇따르고 있다.

사건은 최근 전남 순천의 한 다이소 매장에서 벌어졌다.

목격자 A씨는 “방금 다이소에 갔다가 말도 안 되는 걸 보고 왔다”며 “아이가 매장에서 뛰어다니고 있었고, 출입문 쪽이라 직원이 다칠까 봐 ‘뛰면 위험해요’라는 식으로 말한 것 같다”고 상황을 전했다.

A씨에 따르면 직원이 아이에게 주의를 주자, 이를 본 아이 엄마는 갑자기 격한 말투로 소리를 지르며 직원에게 폭언을 했다. 여성은 “그래서 내가 아까 제지했다. 제지는 엄마가 한다. 직원이 뭔데 손님이 얘기하는데 이래라 저래라 하나. 일이나 하지 계속 애만 쳐다보고 있냐”고 큰 소리로 따졌다.

당황한 직원이 즉시 “죄송합니다”를 반복했지만 상대 여성은 “본사에 컴플레인을 걸겠다”며 몰아부쳤다.

이에 중년의 직원은 매장 바닥에 무릎을 꿇고 두 손을 모은 채 고개를 깊이 숙여 사과했다. 고개가 거의 바닥에 닿을 만큼 몸을 낮췄고, 손바닥을 싹싹 빌며 간곡하게 자신의 입장을 설명했다.

반면 젊은 여성은 서 있는 채 직원 쪽을 향해 손가락으로 계속 삿대질하며 항의를 멈추지 않았다. 이후 여성이 “그만 하라”며 자리를 떠나자 직원은 일어서지 않고 그대로 무릎을 꿇은 채 기어가면서 여성 뒤를 따랐다.

A씨는 “거의 자신의 엄마뻘처럼 되는 분에게 불만을 제기한다며 폭언하며 협박하더라. 누가 봐도 직원의 잘못은 없었다. 자신의 행동이 창피한 일이라는 생각이 없는 사람이었다. 왜 일하는 저분이 저런 굴욕까지 당해야만 하는지 이해할 수 없다”고 분노했다.

해당 게시물을 목격한 누리꾼들은 “와, 말이 나오지 않네” “직원 자녀들이 보면 얼마나 속상할까” “직원이 왜 기어다니면서 사과까지 해야 하느냐” “업무방해·모욕죄로 고소해야” “2000원 짜리 물건 하나 사면서 저런 식으로 갑질하고 싶냐” “저건 단순 진상이 아닌 인격 조롱이다” 등 놀랍다는 반응을 이어갔다.