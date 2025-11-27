[헤럴드경제=최원혁 기자] 배우 허성태가 넷플릭스 시리즈 ‘오징어게임’ 베드신 촬영 이후 스태프들에 오해를 받은 경험을 털어놨다.

26일 유튜브 채널 ‘노빠꾸 탁재훈’이 공개한 영상에는 영화 ‘정보원’ 개봉을 앞두고 허성태, 서민주가 게스트로 출연했다.

영상에서 허성태는 ‘오징어게임’ 속 김주령과의 강한 수위 베드신 촬영 당시를 떠올렸다.

그는 “주령 누나가 감수성이 되게 풍부하신 분”이라며 “베드신 때 빨가 벗었으니까 최소 인원만 들어가 촬영했다”고 밝혔다.

이어 “중요 부위는 사발면으로 공사했다”며 “베드신을 끝내고 나니까 주령 누나가 갑자기 펑펑 울었다”고 당시 상황을 설명했다.

그러면서 “누나가 우니까 스태프들이 다 나를 이상한 눈으로 쳐다보더라”며 “졸지에 변태가 된 거다”고 말해 웃음을 자아냈다.

허성태는 “상황을 모르는 사람들은 ‘허성태 선배님이 뭐 했나보다’ 이러더라”며 오해를 받았다고 했다.

한편 허성태가 출연한 영화 ‘정보원’은 12월 3일 개봉을 앞두고 있다.

영화 ‘정보원’은 왕년의 에이스 형사 ‘오남혁’과 굵직한 사건의 정보를 제공하며 눈먼 돈을 챙겨온 정보원 ‘조태봉’이 우연히 같은 사건에 휘말리면서 벌어지는 이야기를 그린 액션코미디물이다. 허성태가 오남혁을, 조복래가 조태봉을 연기했다. 이와 함께 서민주·차순배·장혁진 등이 출연했다.