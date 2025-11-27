전용 84㎡ 1202가구 일반분양 중도금 전액 무이자 혜택 눈길

‘두산위브더제니스 센트럴 천안’(조감도)이 28일 견본주택을 개관하고 분양에 나선다.

충청남도 천안시 동남구 청당동 310-6번지 일원에 들어서는 이 단지는 지하 2층~지상 29층, 10개동, 전용면적 84㎡ 1202세대 규모로 조성된다. 전 세대가 일반 분양 대상이다.

해당 단지는 두산건설이 충남에서 처음 선보이는 하이엔드 브랜드 ‘두산위브더제니스’ 아파트다. 교육 여건 또한 돋보인다. 단지 내에는 종로엠스쿨(예정), 교보문고 북 큐레이션 서비스(예정) 등 교육 특화 시설이 도입될 예정이다. 청당초등학교가 도보 약 5분 거리에 위치해 있으며 천안가온중, 천안청수고 등 중·고교도 가깝다.

1㎞ 이내에 공공기관과 행정시설이 위치해 직주근접성이 우수하다. 대형 유통시설은 물론 다양한 녹지와 공원이 가까이 있다.

차량으로 약 10분 거리에 지하철 1호선·경부선 천안역이, 약 15분 거리에 KTX·SRT 천안아산역이 위치해 서울 및 수도권으로 이동이 수월하다.이 일대는 대규모 택지 및 도시개발사업이 진행 중으로 개발이 완료되면 약 1만3000여 세대 규모의 미니 신도시급 주거 타운이 형성될 전망이다.

계약금 5% 조건에 1차 계약금 1000만원 정액제를 적용해 초기 부담을 낮췄으며 중도금 60%에 대해서는 전액 무이자 혜택을 제공한다.

견본주택 방문객 이벤트도 진행된다. 올해 한국여자프로골프(KLPGA) 투어에서 4승을 기록한 두산건설 위브(We’ve) 골프단이 팬들과 만나는 자리다. 29일에는 박혜준·박결·이율린·유효주 프로가, 30일에는 임희정·김민솔·유현주 프로가 참석해 오후 1~3시에 사인회와 기념촬영을 진행한다. 김희량 기자