[헤럴드경제=민성기 기자] 방송인 조세호가 정신의학과 진료를 받고 있다고 고백했다.

지난 26일 방송된 tvN ‘유 퀴즈 온 더 블럭’에는 정신건강의학과 전문의 이경준이 출연해 유재석, 조세호와 이야기를 나눴다.

이경준 전문의는 “하루에 50~60명 정도 진료를 본다”며 “직장인의 직접적 고민은 불안감”이라고 했다. 그는 “객관적으로 봤을 때 불안하지 않아도 되는 상황인데 개인적 요인이나 사소한 것들이 누적되면 그 사람이 느끼는 불안 수준이 병리적으로 높아진다”며 “그걸로 인해 신체 반응이 오기도 한다”고 설명했다.

그는 ‘서울 자가에 대기업 다니는 김 부장 이야기’ 속 공황장애를 앓는 ‘김 부장’에 대해 “‘김 부장’이 정확하게 병원에 오는 케이스다. 실제와 정말 똑같다”고 했다.

그러면서 “부장님 나이 때까지 성취 지향적으로 앞만 보며 살아왔던 분들이 50대가 되면 상실을 겪게 된다”며 “퇴사 등 직장 내 변화뿐 아니라 갱년기가 오는 나이다. 건강에 대한 상실도 생긴다. 상실감이 누적되면서 외면하고 있던 것들이 한 번에 몰려오는 시기”라고 설명했다.

그는 “부장님들은 상담받으러 오면 있는 그대로 얘기하지 않는다”며 “대부분 공황 증상이나 불안이 와서 진료를 보는데 중증도 이상 우울 증상을 겪는 분들도 ‘나는 전혀 우울하지 않다’고 말한다. 우울증을 인정하는 순간 인생이 실패한 것 같고 물거품이 된 것 같기 때문이다. 본인이 겪는 실제 고통보다 줄여서 얘기하는 경우가 많다”고 했다.

조세호는 이에 “저는 그래서 다 말하는 편”이라며 “정신과에 다니고 있고 약도 먹고 있다”고 털어놨다.

조세호는 “처음에는 정신의학과에 가는 게 두려웠다”며 “일을 하다보니까 이런저런 일이 있는데 ‘병원을 가면 괜찮아지지 않을까’ ‘건강하게 시간을 보낼 수 있지 않을까’라는 생각을 하게 됐다”고 말했다.

이에 이경준 전문의는 “맞다. 내가 편해지기 위해서, 나를 위한 선택을 해봐야 한다”며 정신과 진료에 대한 거부감을 없앨 것을 권유했다.