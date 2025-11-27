“대한민국 우주개발역사 새로운 장 열어” “글로벌 5대 우주강국 도전 계속될 것”

[헤럴드경제=문혜현 기자] 이재명 대통령은 27일 누리호 4차 발사 성공과 관련해 “가슴이 벅차오른다”며 과학기술인에 대한 지원과 투자를 약속했다.

이 대통령은 이날 페이스북에 올린 글에서 “자랑스러운 우리의 누리호 4차 발사 성공을 진심으로 축하한다”며 이같이 밝혔다.

이 대통령은 “오늘 새벽 1시 13분 발사한 한국형발사체 누리호가 실용위성을 목표 궤도에 성공적으로 안착시켰다. 대한민국 우주 개발 역사의 새로운 장을 연 순간”이라며 “밤낮없이 힘을 다해주신 연구진과 관련 산업 종사자분들께 깊은 감사와 격려의 마음을 전한다”고 말했다.

이어 “멈출 줄 모르는 혁신으로 대한민국의 우주시대를 열어가고 있는 여러분이 참 자랑스럽다”면서 “발사가 무사히 진행될 수 있도록 힘써주신 고흥 지역 주민분들과 군인, 경찰, 소방 관계자분들께도 깊은 감사를 전한다”고 했다.

이 대통령은 계속해서 “이번 4차 발사는 민간기업이 발사체 제작부터 운용까지 전 과정에 참여해 성공을 이끌어 낸 첫 사례”라며 “우리 과학기술의 자립을 증명해 낸 만큼 미래세대가 더 큰 가능성을 향해 과감히 도전할 수 있는 주춧돌이 되리라 믿는다”고 의미를 부여했다.

또 “이건 시작에 불과하다”면서 “과학기술로 국민의 삶을 풍요롭게 하고, 나아가 대한민국을 글로벌 5대 우주강국으로 도약시키기 위한 우리의 도전은 계속될 것”이라고 강조했다.

이 대통령은 아울러 과학기술계 지원 의지를 확인했다. 이 대통령은 “앞으로도 정부는 우리 과학기술인들이 자유롭고 당당하게 혁신의 길을 개척할 수 있도록 지원하겠다”며 “여러분이 열어갈 빛나는 미래와 무한한 가능성에 아낌없이 투자할 것을 약속드린다”고 밝혔다.

이어 “오늘의 성공을 바탕으로 우주 강국으로 도약할 대한민국을 기대한다”고 덧붙였다.