“대한민국 우주개발역사 새로운 장 열어”

“글로벌 5대 우주강국 도전 계속될 것”

한국형발사체 누리호가 27일 새벽 전남 고흥군 나로우주센터에서 발사되고 있다. 우주항공청에 따르면 누리호는 이날 오전 1시 13분 발사돼 1단과 2단, 페어링 분리 등을 수행하고, 탑재했던 위성 13기를 모두 예정된 궤도에 방출했다. 고흥=임세준 기자
한국형발사체 누리호가 27일 새벽 전남 고흥군 나로우주센터에서 발사되고 있다. 우주항공청에 따르면 누리호는 이날 오전 1시 13분 발사돼 1단과 2단, 페어링 분리 등을 수행하고, 탑재했던 위성 13기를 모두 예정된 궤도에 방출했다. 고흥=임세준 기자

[헤럴드경제=문혜현 기자] 이재명 대통령은 27일 누리호 4차 발사 성공과 관련해 “가슴이 벅차오른다”며 과학기술인에 대한 지원과 투자를 약속했다.

이 대통령은 이날 페이스북에 올린 글에서 “자랑스러운 우리의 누리호 4차 발사 성공을 진심으로 축하한다”며 이같이 밝혔다.

이 대통령은 “오늘 새벽 1시 13분 발사한 한국형발사체 누리호가 실용위성을 목표 궤도에 성공적으로 안착시켰다. 대한민국 우주 개발 역사의 새로운 장을 연 순간”이라며 “밤낮없이 힘을 다해주신 연구진과 관련 산업 종사자분들께 깊은 감사와 격려의 마음을 전한다”고 말했다.

이어 “멈출 줄 모르는 혁신으로 대한민국의 우주시대를 열어가고 있는 여러분이 참 자랑스럽다”면서 “발사가 무사히 진행될 수 있도록 힘써주신 고흥 지역 주민분들과 군인, 경찰, 소방 관계자분들께도 깊은 감사를 전한다”고 했다.

이 대통령은 계속해서 “이번 4차 발사는 민간기업이 발사체 제작부터 운용까지 전 과정에 참여해 성공을 이끌어 낸 첫 사례”라며 “우리 과학기술의 자립을 증명해 낸 만큼 미래세대가 더 큰 가능성을 향해 과감히 도전할 수 있는 주춧돌이 되리라 믿는다”고 의미를 부여했다.

또 “이건 시작에 불과하다”면서 “과학기술로 국민의 삶을 풍요롭게 하고, 나아가 대한민국을 글로벌 5대 우주강국으로 도약시키기 위한 우리의 도전은 계속될 것”이라고 강조했다.

이 대통령은 아울러 과학기술계 지원 의지를 확인했다. 이 대통령은 “앞으로도 정부는 우리 과학기술인들이 자유롭고 당당하게 혁신의 길을 개척할 수 있도록 지원하겠다”며 “여러분이 열어갈 빛나는 미래와 무한한 가능성에 아낌없이 투자할 것을 약속드린다”고 밝혔다.

이어 “오늘의 성공을 바탕으로 우주 강국으로 도약할 대한민국을 기대한다”고 덧붙였다.


moone@heraldcorp.com