청계맑은숲 먹거리마을 골목상권 특화거리 조성 준공식에서

[헤럴드경제=박준환 기자]의왕시(시장 김성제)가 지난 26일, 청계동 922번지 일원에서 ‘청계맑은숲 먹거리마을 골목상권 특화거리 조성 준공식’을 갖고 지역을 대표하는 특화거리로서의 새출발을 알렸다.

2024년부터 행정안전부 지역특성 살리기 공모사업으로 진행된 이번 사업에는 총 사업비 7억원이 투입되었으며, 옥박골사거리에서 청계산 공영주차장에 이르는 약 2.5km 구간에 형성된 ‘청계맑은숲 먹거리마을’상권을 대상으로 추진됐다.

‘청계맑은숲 먹거리마을’은 음식점과 카페 등 30여개 점포가 모여 있는 저밀도 상권으로, 인근에 청계산 등산로, 청계사, 계곡 등이 위치해 있어 자연환경과 조화를 이루는 관내 대표 상권으로 꼽힌다.

이번 사업을 통해 상권을 상징하는 로고를 기반으로 ▷가로등 아트조형물 설치 ▷상권 입구 아치형 게이트 조성 ▷상점 디자인 포토존 정비 ▷보행환경 개선 등이 이뤄져 누구나 걷고 싶고 머물기 좋은 특화 거리로 새롭게 거듭났다.

특히, 사업대상지에 개발제한구역이 일부 포함되고, 다양한 규제 요인이 많아 사업 추진 과정에 어려움이 있었지만, 시와 상인회가 긴밀히 협력한 덕분에 최적의 결과를 이끌어 낼 수 있었다.

전완근 청계맑은숲 먹거리마을 상인회장은 “시와 상인회가 하나의 팀이 되어 꾸준히 소통한 덕분에 사업이 성공적으로 마무리될 수 있었다”며, “앞으로 온·오프라인 홍보를 강화해 ‘청계맑은숲 골목상권’의 브랜드 가치를 더욱 높여가겠다”고 밝혔다.

김성제 시장은 “이번 특화거리 조성으로 연간 10만명 이상이 찾는 청계산 방문객과 지역 주민들에게 더욱 쾌적하고 안전한 환경이 마련됐다”며, “앞으로 지역경제를 든든하게 뒷받침하고 있는 골목상권의 활성화에 중요한 마중물이 될 것으로 기대된다”고 말했다.

한편, 의왕시는 향후 특화거리를 중심으로 사회관계망서비스 홍보 강화, 방문형 이벤트 운영, 지역축제 연계 등 상권 활성화 지원을 지속적으로 추진해 ‘청계맑은숲 먹거리마을’이 명실상부한 지역 명소로 자리매김할 수 있도록 지원할 방침이다.