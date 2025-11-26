클래리베이트 선정 HCR 연구 분야별 논문 피인용 횟수 상위 1% 구철모ㆍ정남호ㆍ배진우ㆍ홍충선 교수 선정

[헤럴드경제=김용재 기자] 경희대학교 스마트관광원 구철모ㆍ정남호 교수, 생물학과 배진우 교수, 컴퓨터공학부 홍충선 고황명예교수가 클래리베이트 애널리틱(Clarivate Analytics)이 선정하는 ‘2025 세계 상위 1% 피인용 우수 연구자(Highly Cited Researcher, HCR)’로 선정됐다고 26일 밝혔다.

국내 종합사립대학 3위에 해당하는 순위다.

클래리베이트 애널리틱스는 매년 그들이 제공하는 웹 오브 사이언스(Web of Science)의 데이터베이스를 활용해 연구 분야별 논문 피인용 횟수 상위 1%에 해당하는 연구자를 HCR로 선정한다. HCR 선정은 연구의 질과 영향력을 세계적으로 인정받았다는 의미다.

올해는 총 22개 분야에서 전 세계 60개국, 1300여개 기관 6868명, 국내에서는 76명의 연구자가 선정됐다.

경희대는 사회과학분야에서 가장 많은 HCR을 배출했다. 구철모 교수와 정남호 교수가 사회과학(Social Science) 분야에 이름을 올렸다.

구 교수는 ‘스마트관광’의 개념과 범위를 세계 최초로 정의한 연구자로 널리 알려졌다. 2016년 발표한 ‘스마트관광’이라는 논문을 통해 인공지능과 정보기술이 비약적으로 발전하는 상황에서 향후 관광학 연구의 기본 가이드라인을 제공했다는 평가를 받았다. 구 교수는 지속가능한 스마트관광ㆍ호스피탈리티 교육플랫폼 연구에 매진하고 있다.

정 교수는 국내외 학술지에 200여편 이상의 논문을 발표했다.

주요 연구분야는 정보기술 관리, 관광 행동, 심리, 관광 정보 등으로 소비자의 정보시스템 사용과 지식 공유 활동에 대한 관심을 호텔 및 관광 분야로 확장하고 있다.

배진우 교수는 교차 분야(크로스필드, Cross-Field)에 선정됐다.

교차 분야는 전통적 범주의 한계를 뛰어넘기 위해 2018년 신설됐다. 배 교수는 비만ㆍ당뇨를 개선할 수 있는 장내미생물을 밝혀내 학계의 주목을 받았다.

그는 장내미생물 연구를 넘어 바이러스 생태학을 연구하며 연구 영역을 확장하고 있다. 우수 연구 개발 성과를 인정받아 2017년 과학기술정보통신부장관 표창을, 2020년에는 한국미생물학회에서 선도과학자상을 받았다.

홍충선 교수는 컴퓨터 과학(Computer Science) 분야에 선정됐다.

홍 교수는 무선 네트워크를 위한 자원관리 및 머신러닝 분야의 연구력을 인정받았다. 국제 저명 학술지에 300여편 이상의 논문을 발표했다. 관련 성과를 인정받아 2024년에는 세계에서 가장 권위있는 전기ㆍ전자ㆍ컴퓨터ㆍ통신 분야 학회인 IEEE 석학회원으로 선정되고, 국내 ICT 분야 최고 권위 상인 운당학술상 학술대상을 수상했다.

한편, 네덜란드 글로벌 학술정보 분석기업인 엘스비어(Elsevier)와 미국 스탠퍼드대학교(Stanford University)는 매년 전 세계 연구자를 대상으로 ‘세계 상위 2% 연구자’를 발표하고 있다. 논문 인용수, H-지수, 공동저자 보정 인용지수 등을 종합해 연구자의 생에 및 최근 1년 영향력을 기준으로 세계 상위 2% 연구자를 선정하고 있다. 이 평가에서 올해 경희대는 생애 부분에 62명, 최근 1년 부분에는 120명이 이름을 올렸다.

김진상 경희대 총장은 “경희대는 학문과 평화의 철학을 구현하기 위해 전환시대를 선도하는 대학다운 미래대학의 길을 걷고 있으며 이번 결과는 경희대의 학술 위상이 국제적으로 높아지고 있다는 결과”라며 “우수한 연구자를 지속 영입하고, 구성원의 융합적 연구를 적극 지원해 세계적인 연구 탁월성을 창출하도록 노력할 것”이라고 밝혔다.