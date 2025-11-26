[헤럴드경제=최원혁 기자] 전통시장에서 가격만 물어봤을 뿐인데 대뜸 생선 손질을 하는 등 강압적 판매를 당했다는 한 유튜버의 영상이 뒤늦게 확산하며 논란이 일고 있다.

최근 유튜버 ‘혼자햐’는 “요즘 전통 시장 가기 싫은 이유”라는 제목의 영상을 통해 새벽 시장에서 겪은 일을 전했다.

영상에서 그는 “‘딱새우 얼마냐’고 물어보자, 상인이 대꾸도 안 하고 그냥 막 담으시더라”고 당시 상황을 설명했다.

가격을 들은 그는 한 바퀴 둘러보고 오겠다며 자리를 피하려 했지만 이 상인은 “죽일 듯이 째려보며 ‘왜 담게 했냐고’ 소리를 질렀다”고 주장했다.

이어 그는 옆 가게에서도 비슷한 일을 겪었다. 그는 “전어 가격만 물어보고 사겠다는 말은 안 했지만, 상인은 생선을 물에서 건지자마자 손질을 시작했다”고 설명했다. 그러면서 “아까 그 할머니처럼 소리 지를까 봐 그냥 샀다”고 말했다.

그는 시장을 나오며 “싸고 신선한 걸 떠나서 좀 현타가 왔다”고 털어놨다.

사연을 접한 누리꾼들은 “나도 전통시장에서 똑같은 경험을 한 적 있다”며 “젊은 사람들이 전통시장을 안 오는 것이 아니라 시장이 스스로 손님을 내쫓고 있다”는 반응을 보였다.

아울러 바가지 논란, 저울 눈속임, 상한 상품 판매, 현금 결제 강요 등 전통시장의 고질적인 문제를 지적하는 의견도 적지 않았다.

전통시장 불신 여론에 광장시장 3억원 소송전까지

최근 서울 종로구 광장시장에서 또 다른 유튜버가 겪은 일화가 큰 파장을 낳았다. 그는 순대 8000원을 주문했으나 1만원 결제를 요구받았다고 주장했다. 해당 영상이 퍼지면서 시장 상인 전체를 향한 불신 여론이 거세지자 광장시장 일반 점포 상인들이 집단 대응에 나섰다.

광장시장 내 일반 상점들은 문제의 원인을 노점상에 있다고 보고 3억원대의 손해배상 청구 소송을 준비 중인 것으로 알려졌다. 일반 점포 측은 “최근 논란이 된 바가지 판매 사례는 대부분 노점에서 발생한 일”이라며 “이로 인해 시장 전체 방문객 수가 줄고, 일반 상점들도 매출에 타격을 입고 있다”고 밝혔다.

광장시장은 크게 광장시장과 광장전통시장 2개 구역으로 나뉘어 각각 상인회를 두고 있다. 광장시장에는 요식업, 의류, 침구류, 전통공예 등 200여개 일반 점포가 영업 중이며 광장전통시장은 바가지 논란이 불거진 노점들로 구성돼 있다.