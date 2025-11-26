데이터·개인정보 보호·IT…“정보보안 역량 대외적으로 인정”

[헤럴드경제=신현주 기자] 현대백화점은 노르웨이의 ISO 인증 전문기관인 DNV 인증원으로부터 정보보안경영시스템 국제표준 인증인 ‘ISO/IEC 27001(이하 ISO 27001)’ 인증을 획득했다고 26일 밝혔다.

이날 서울 강남구 현대백화점 본사에서 진행된 인증서 수여식에는 정지영 현대백화점 사장과 비달 도로넨(Vidar Dolonen) DNV 인증원 한국·일본 지역 총괄 대표 등 주요 관계자들이 참석했다.

ISO 27001은 국제표준화기구(ISO)와 국제전기기술위원회(IEC)가 제정한 정보보호 관리체계 관련 국제 인증이다. 조직적·인적·물리적·기술적 통제 등 4개 분야, 90여개의 세부 항목에 대한 심사를 통과해야 받을 수 있다.

현대백화점은 이번 ISO 27001 인증으로 국제 기준에 부합하는 정보보안 역량을 확보하게 됐다. 또 데이터·개인정보 보호, 시스템 보안, IT 인프라 운영 등 안전성과 신뢰성을 입증했다.

앞서 현대백화점은 지난 2012년과 2014년 한국인터넷진흥원(KISA)으로부터 각각 개인정보보호 관리체계(PIMS)와 정보보호 관리체계(ISMS) 인증받았다. 2020년에는 통합 인증인 ISMS-P를 획득하는 등 조직 전반의 보안 프로세스를 고도화하고 있다.

현대백화점 관계자는 “고객 정보를 보호하는 것은 기업 신뢰의 기본이자 필수 요소”라며 “앞으로도 ESG 경영 측면에서 지속 가능한 정보보안 컴플라이언스 체계를 강화하겠다”고 말했다.