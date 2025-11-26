‘부와 가업을 지키는 절세 전략’ 주제

[헤럴드경제(부산)=이주현 기자] BNK부산은행은 26일 부산 파라다이스 호텔에서 영업점 VVIP고객 100명을 초청해 ‘부와 가업을 지키는 절세 전략’를 주제로 한 프리미엄 세미나를 개최했다.

이번 세미나는 상속·증여 및 가업승계 절세 전략에 관심이 많은 고객을 대상으로 빠르게 변화하는 세금 제도 속에서 실질적으로 적용할 수 있는 절세 솔루션을 제공하기 위해 마련됐다.

이날 강연은 유튜브 ‘두꺼비 세무사’로도 잘 알려진 세무법인 리치 이장원 대표 세무사가 강사로 나서 ▷자산가의 세금 활용 전략 ▷창업자금 증여세 절세 ▷기업의 상속세·증여세 절세방안 등 다양한 내용을 소개했다. 특히 최근 정부의 주택시장 안정화 대책과 연계된 부동산 세제 개편안 관련 절세 포인트를 제시해 고객들의 큰 호응을 얻었다.

부산은행은 고객과의 관계를 강화하고 양질의 자산관리 정보를 제공하는 VVIP 세미나를 정기적으로 운영해 나갈 계획이다.

부산은행 최재영 WM연금그룹장은 “앞으로도 VVIP고객을 위한 맞춤형 세미나를 더 다양하고 깊이있는 주제로 지속적으로 마련해 고객의 신뢰와 성원에 보답하겠다”고 말했다.