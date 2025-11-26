미국 초대형 민간 전력 유틸리티 회사와 계약 데이터센터용 신재생발전소에 525㎸급 변압기 공급

[헤럴드경제=고은결 기자] LS일렉트릭은 미국 초대형 민간 전력 유틸리티 회사와 3억1204만달러(약 4600억원) 규모의 초고압 변압기 공급 계약을 체결했다고 26일 밝혔다.

LS일렉트릭이 체결한 단일 초고압 변압기 공급 계약 중 최대 규모다.

LS일렉트릭은 미국 동남부 지역에 조성되는 대형 데이터센터의 주요 전력 공급원이 될 신재생에너지 발전소에 525킬로볼트(㎸)까지 초고압 변압기를 공급하게 된다. 공급 기간은 오는 2027년부터 2029년까지다.

기존 주력 공급 라인이었던 115㎸·354㎸급에서 525㎸급으로 공급 범위를 확대했다는 점에서 의미가 크다고 회사 측은 설명했다.

아울러 이번 계약으로 LS일렉트릭의 초고압 변압기 수주잔고는 2조원을 넘어섰다. 회사의 올해 3분기 기준 전체 수주잔고는 4조1000억원 수준이다.

LS일렉트릭 관계자는 “이번 수주는 글로벌 에너지 인프라 기업이 LS일렉트릭의 기술력을 확인하고, 지속 가능한 파트너 회사로 인정한 방증”이라며 “북미 하이퍼스케일 데이터센터, 신재생에너지 발전, 전력 유틸리티 시장을 중심으로 사업 확장을 가속해 북미 초고압 시장에서 주도권을 확보할 것”이라고 말했다.