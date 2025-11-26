7박 10일 중동·阿 순방 마침표 ‘글로벌 사우스’ 외교지평 확대 예산안·대미투자법 등 현안 산적 지방선거 앞두고 당 안팎도 시끌

이재명 대통령이 7박10일간의 중동·아프리카 순방 일정을 마치고 26일 귀국했다.

이 대통령과 부인 김혜경 여사는 대통령 전용기인 공군 1호기를 타고 이날 오전 서울공항에 착륙했다. 공항에는 김민석 국무총리와 윤호중 행정안전부 장관, 더불어민주당 정청래 대표와 김병기 원내대표, 강훈식 대통령 비서실장과 박윤주 외교부 1차관 등이 나와 마중했다.

이 대통령은 이번 순방을 통해 미국·중국 등 강대국들의 보호무역주의 강화 속 자유무역주의에 대한 지지를 표명하고, 우리의 실용외교 지평을 미국, 중국, 일본을 넘어 ‘글로벌 사우스(남반구 또는 저위도)’로 확대했다는 평가를 받는다.

다만 국내 현안이 산적한 만큼 이 대통령은 순방 성과 창출을 위한 후속조치 마련과 함께 민생현안 등 내치에 집중할 것으로 보인다.

▶AI·방산·원전…각국 협력 이끌어=이 대통령은 이번 순방에서 한국이 앞선 인공지능(AI)과 방산, 원전, 건설, K-콘텐츠 등을 내세워 각국과의 협력 확대를 도모했다. 우선 첫 번째 방문국이었던 아랍에미리트(UAE)를 국빈방문한 이 대통령은 모하메드 빈 자이드 알 나흐얀 UAE 대통령과 정상회담을 갖고 350억달러 규모의 세일즈 외교를 펼쳤다.

한국의 주력 미래 먹거리인 AI를 앞세운 UAE 대규모 데이터센터 구축사업인 ‘스타게이트 프로젝트’ 합류소식을 전했다. 초기 투자만 200억달러 규모 이상이다. 방산과 관련해서도 양국은 크게 협력할 예정이라는 점을 강조하며 150억달러 이상의 국내 기업 수주가능성을 열었다. 두 번째 방문지였던 이집트에서도 방산과 관련한 관심을 이끌어 냈다.

이 대통령은 압델 파타 알시시 이집트 대통령과 정상회담 뒤 K-9 자주포 공동생산으로 대표되는 양국 방산협력을 FA-50 고등훈련기와 천검 대전차미사일까지 확대 가능성을 열어놨다. 카이로 대학에서는 이재명 정부의 향후 중동 구상과 관련해 안정·조화·혁신·네트워크·교육으로 대표되는 ‘샤인(SHINE) 이니셔티브’를 제안하며 중동 번영을 위한 대한민국의 역할을 공언했다.

알시시 대통령은 정상회담 과정에서 3~4조원으로 예상되는 카이로 국제공항 확장 사업과 운영을 한국기업이 맡으면 좋겠다는 제안을 건네기도 했다. 올해 마지막 다자 외교무대인 주요 20개국(G20) 정상회의 참석을 위해 남아프리카공화국 요하네스버그로 행선지를 옮긴 이 대통령은 프리드리히 메르츠 독일 총리, 에마뉘엘 마크롱 프랑스 대통령, 나렌드라 모디 인도 총리, 루이스 이나시우 룰라 다 시우바 브라질 대통령, 다카이치 일본 총리 등과 정상회담과 회동을 이어가며 각국 정상들과 라포(유대관계)를 형성했고, 다자무역체제 복원 필요성을 강조했다.

이 대통령은 마지막 방문국인 튀르키예에선 ‘전략적 동반자 관계’를 한층 강화하는 내용의 공동성명을 발표했다. 정부의 한반도 평화 구상인 ‘E·N·D 이니셔티브’에 대한 튀르키예 측의 지지도 확보했다.

한국전력공사와 튀르키예 원자력공사의 ‘원자력 협력 양해각서(MOU)’ 체결을 통해 한국의 시노프 제2원전 사업 참여 기반도 확보했다.

▶예산안 ‘발등의 불’…현안 산적=숨가쁜 순방 일정을 마무리했지만 풀어야 할 국내 현안도 산적해 있는 상황이다. 당장 이재명 정부의 첫 예산안 법정 처리 시한(12월 2일)이 일주일 앞으로 다가왔지만 여야는 국민성장펀드와 AI, 대미 관세협상 관련 예산 등 쟁점 예산을 둘러싸고 좀처럼 접점을 찾지 못하고 있다. 이 대통령은 일주일 앞으로 다가온 12·3 비상계엄 사태 1년을 맞아 민주주주의 회복과 관련한 메시지도 낼 것으로 보인다.

당내 상황도 복잡하다. 정 대표가 주도하는 ‘대의원과 권리당원 1인1표제’ 도입에 반대 목소리가 나오면서 최종 의결 과정이 진통을 겪고 있다. 특히 내년 6월 지방선거 예비 경선(컷오프)에서 권리당원 표심을 100% 반영하겠다고 해 진통은 쉽사리 가라앉기 어려워 보인다. 이 대통령으로서는 취임 1년 즈음 치러지는 선거에서 여권이 승리해야 향후 국정운영에 힘을 실을 수 있는 만큼 당내 진통은 예사롭게 볼 수 없는 대목이다. 일각에선 대통령 순방 중 당헌·당규 개정을 둘러싼 당내 논란이 불거진 데 대해 아쉽다는 분위기도 감지된다.

지난달 서울 전체와 경기도 일부지역을 토지거래 제한구역으로 지정하며 잠잠해지나 싶었던 부동산 가격이 다시 상승폭을 확대하고 있다는 점과 환율 불안정성 고조도 부담되는 지점이다. 한달가량 공석 상태인 국토부 1차관 임명과 연말 발표될 부동산 공급대책에도 관심 쏠린다.

이밖에 올해 안으로 예상되는 용산 대통령실의 원만한 청와대 복귀도 과제라 할 수 있다. 서영상 기자