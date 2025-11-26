참여 브랜드 매출 53%·20대 신규가입자 44%↑

[헤럴드경제=전새날 기자] 패션 플랫폼 W컨셉은 블랙 프라이데이 행사 ‘더블유위크’가 매출 신기록을 달성하며 성황리에 마무리됐다고 26일 밝혔다.

지난 11월 10일부터 23일까지 2주간 진행한 더블유위크 매출은 지난해 11월 진행한 블프 행사 대비 48% 신장했다. 행사 기간 일일 활성 사용자 수(DAU)와 구매자 수도 각각 21%, 14% 증가했다. 특히 같은 기간 20대 고객을 겨냥해 브랜드 캠페인을 전개한 결과, 20~29세 신규 가입 고객 수는 전년 같은 기간보다 44% 증가했다.

‘24시간 브랜드 세일’, ‘단독 브랜드 세일’에 참여한 브랜드의 매출 증가도 두드러졌다. 루에브르, 망고매니플리즈 등 200여 개 브랜드 매출이 전년 동기 대비 60% 증가했다. 각 브랜드는 패딩, 코트, 니트, 가방 등 겨울 핵심 상품을 앞세워 단 하루 높은 할인율을 제공했다.

카테고리별로는 의류(50%), 신발(35%), 가방(32%), 뷰티(130%), 라이프(270%) 등 전반적인 성장세를 보였다. 특히 갑작스러운 한파로 패딩, 퍼, 무스탕 등 두꺼운 겉옷과 방한 가전 등 판매량이 급증했다. 연말 선물용 라운지웨어, 뷰티, 키즈 상품 수요도 함께 늘었다.

신진 브랜드도 돋보였다. W컨셉이 올해 신규 입점한 브랜드 인큐베이팅을 위한 ‘뉴컨셉 앙코르세일’ 코너에서는 하네, 그노노이 등 총 60여 개 브랜드 매출이 행사 직전 주 대비 88% 급증했다. 모한, 온앤온, 까사미아 등 브랜드가 참여한 ‘더블유위크 특별 라이브‘는 5회 누적 매출이 목표 대비 40% 웃도는 성과를 기록했다.

브랜드 캠페인 일환으로 서울 성수동에서 선보인 오프라인 팝업 ‘더블유클로젯’도 의미 있는 성과를 거뒀다. 지난 19일부터 23일까지 5일간 5700여명이 방문했다. 오프라인 팝업에서 선보인 360여 개 브랜드 평균 매출을 집계한 결과, 전년 같은 기간보다 53% 증가했다.

W컨셉은 이달 말까지 앙코르 세일 ‘블랙위크’를 진행한다. 브랜드별로 사용할 수 있는 20%, 30% 할인쿠폰을 추가 지원한다. 더블유위크에서 인기가 높았던 베스트 상품과 월·수·금 브랜드 릴레이 할인을 전개한다.