[헤럴드경제=함영훈 기자] 하나투어 ‘현지투어플러스’ 상품이 전년 동기 대비 큰 폭으로 성장했다고 밝혔다. 에어텔 예약하고, 자유롭게 다니는 날 아닌 때 현지 패키지를 이용하는 방식으로, 자유와 효율, 안전을 합친 여행이다.

사람많은 도심 여행을 자유롭게 한 뒤, 특별하고 외진 명소를 현지패키지로 여행하면 요즘 문제가 되고 있는 돌발사태로 막을수 있다.

예약 추이 데이터를 분석한 결과, 2025년 3분기 현지투어플러스 예약 건수는 런칭 초기인 지난해 같은 기간 대비 736% 증가했다. 이는 상품 출시 이후 올해 9월까지 월평균 25%의 꾸준한 성장세를 이어온 결과다.

현지투어플러스는 여행객이 취향과 일정에 맞춰 현지에서 즐길 프로그램을 선택하는 자유여행형 상품이다. 1일 투어, 반일 투어, 야경 투어 등 폭넓은 구성으로, 여행객은 선호하는 시간대와 테마만 골라 자신만의 여행 일정을 설계할 수 있다.

하나투어는 예약 호조세를 이어가기 위해 고객 행동 패턴에 기반한 판매 전략을 추진 중이다. 특히 ‘에어텔(항공+호텔)’ 구매 고객이 현지투어플러스를 함께 예약하는 특성을 반영, 시즌별로 두 속성 간 최적 조합을 제안하는 ‘꿀조합 기획전’을 운영하고 있다.

이번 달부터는 연말연초 휴가 시즌을 맞아 겨울 여행 꿀조합 상품을 추천하는 ‘여행으로 녹이는 겨울 자유여행 기획전’을 진행한다. 따뜻한 휴양지 중심의 ‘최적시즌’, 설경을 만끽하는 ‘겨울활동’, 겨울 야경이 아름다운 ‘밤의환상’, 롱스테이를 누리는 ‘긴~여행’ 등 다채로운 겨울 테마 여행지로 구성했다.

대표 추천 조합으로는 ’푸꾸옥 5,6일 멜리아 빈펄’ 에어텔과, 최저 4천 원대로 이용 가능한 ‘푸꾸옥 시티투어버스 T라운지 출국공항센딩’, ‘홍콩 3일/4일 4성호텔’ 에어텔과, SNS 핫플레이스인 익청빌딩을 방문하는 ‘홍콩 1일 투어’ 등이 있다.

현지투어플러스 고객만을 위한 후기 이벤트도 진행하고 있다. 후기를 작성한 전원에게 소정의선물을 준다고 한다.

하나투어 관계자는 “현지투어플러스의 빠른 성장은 더욱 세분화되는 자유여행 시장에서 고객 니즈를 빠르게 포착해 구현한 결과”라며 “앞으로도 고객들의 다양한 선호와 여행 패턴을 고려한 차별화된 상품과 프로모션을 지속 선보일 예정”이라고 말했다.