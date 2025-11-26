‘코리아 핀테크 2025’ 개막 “핀테크 등에 자금 흐를 수 있도록 투자 환경 조성, 관련 제도 재정비”

[헤럴드경제=김은희 기자] 이억원 금융위원장은 26일 “핀테크 등 벤처기업에 자금이 흐를 수 있도록 투자 환경을 조성하고 관련 제도를 재정비하겠다”고 밝혔다.

이에 따라 금융위는 향후 5년간 5조원 규모의 스케일업펀드를 조성해 신규 투자를 유도한다. 원활한 투자금 회수 지원을 위한 2조원 규모의 세컨더리펀드도 함께 조성한다. 이를 통해 투자 생태계 전반의 선순환 구조를 형성하겠다는 방침이다.

스케일업펀드는 중·후기 벤처·중소기업의 성장자금을 투자하는 펀드이며 세컨더리펀드는 벤처펀드 등이 보유한 지분을 인수하는 펀드를 말한다.

이 위원장은 이날 서울 강남구 양재 aT센터에서 열린 ‘코리아 핀테크 위크 2025’ 개막식에서 “핀테크 기업과 같은 벤처기업은 항상 자금조달이 가장 큰 애로사항인 것으로 알고 있다”면서 이같이 밝혔다.

코리아 핀테크 위크 2025는 국내외 대표 핀테크 기업과 금융회사, 유관기관, 해외정부·기관 등이 참여하는 글로벌 핀테크 박람회로 오는 28일까지 사흘간 열린다. 올해는 ‘핀테크×AI, 금융에 취향을 더하다’를 주제로 99개 부스, 128개 기업·기관이 참가한다.

이 위원장은 환영사를 통해 “앞으로는 ‘인공지능(AI) 활용능력’이 경쟁력의 절대적인 척도가 될 것”이라며 정부가 추진하는 AI 액션플랜의 한 축으로 금융권의 AI 대전환을 약속했다.

그는 “금융이 AI 대전환을 이끌 수 있도록 초대형 투자를 추진하고 금융 관련 AI 인프라를 정비하겠다”면서 150조원 규모의 국민성장펀드 조성을 통한 미래 성장동력 확보 지원을 강조했다. 국민성장펀드와 더불어 스케일업펀드 등을 조성해 벤처기업에 대한 신규 자금 공급도 확대한다는 방침이다.

이 위원장은 이어 “시장의 흐름에 맞춰 혁신적인 금융서비스 출현의 밑거름을 제공하겠다”면서 스테이블코인 규율체계를 포함한 입법안 마련에 속도를 내겠다는 뜻도 전했다.

이날 개막식에는 이 위원장과 윤한홍 국회 정무위원장, 솝넨두 모한티 GFTN CEO(최고경영자), 키란 쿠마르 케사바라푸 구글 클라우드 아시아태평양(APAC) 산업솔루션 및 아키텍처 디렉터 등 국내외 연사 340여명이 참석했다. 특히 키란 쿠마르 케사바라푸는 ‘AI 에이전트가 바꾸는 금융의 패러다임’에 대한 기조연설을 통해 미래에 우리가 맞이할 금융의 모습을 소개하기도 했다.