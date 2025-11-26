AI 시대 선도하기 위한 데이터 전문가 양성 함영주 “인재 양성 지원 아끼지 않을 것”

[헤럴드경제=유혜림 기자] 하나금융그룹이 2027년까지 AI 혁신 시대를 선도하는 데이터 전문 인력 3000명을 양성하겠다는 ‘3000 by 2027’ 목표를 새롭게 수립했다.

하나금융그룹은 지난 25일 명동사옥에서 열린 그룹 공동의 ‘하나 DxP(Data eXpert Program)’ 과정 3기 수료식과 함께 이 같은 계획을 세웠다고 26일 밝혔다. 하나 DxP 과정은 그룹 내 관계사에서 선발된 핵심 인재들이 금융 데이터 기반의 의사결정 및 서비스·마케팅 기획 역량을 강화하는 하나금융그룹의 대표적인 데이터 전문가 양성 프로그램이다.

앞서 하나금융그룹은 2022년 데이터 전문 인력 2500명을 2025년까지 양성하겠다는 ‘2500 by 2025’ 계획을 제시한 바 있다. 이번 수료생 배출로 해당 목표를 예정보다 앞당겨 달성하게 됐다. 이번에 수료한 28명의 직원들은 지난 9월 출범식 이후 약 3개월 간 온라인과 오프라인 교육을 병행하며 이론 및 실습 교육을 마쳤다.

특히 이번 과정은 단순한 데이터 분석을 넘어 AI 시대를 주도할 융합형 데이터 전문가 양성에 초점을 두고 진행됐다. 교육생들은 ▷금융 데이터 분석 방법론 ▷데이터 전처리·시각화 ▷바이브 코딩(Vibe Coding) 등의 최신 AI 도구 기반의 학습과 함께 팀별 프로젝트를 수행했다. 이 과정에서 서울빌라가격 예측을 통한 신규 서비스 제안, 상권분석을 통한 신규 SOHO 손님 대출위험도 예측, 외국인 대상 금융상품 추천모델 개발 등은 우수 프로젝트로도 선정됐다.

함영주 하나금융그룹 회장은 “AI와 디지털도 근본은 데이터이며 앞으로도 금융은 AI와 디지털 경쟁력이 미래를 좌우하는 핵심 요소가 될 것”이라며 “손님중심·현장중심 기반의 쉽고 편리한 금융서비스를 제공하기 위해 이를 뒷받침할 데이터 인재 양성에 대한 투자와 지원을 아끼지 않겠다”고 밝혔다.